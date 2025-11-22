Luis Carrión tiene un dilema con el sistema en el Real Oviedo Tras el partido en San Mamés, la ausencia hasta este viernes de Fede Viñas y el juego del Rayo podrían hacer cambiar el dibujo del Real Oviedo

El entrenador del Real Oviedo, Luis Carrión, participa en un rondo con los jugadores en el entrenamiento que el equipo realizó este viernes en El Requexón.

Ramón Julio García Oviedo Sábado, 22 de noviembre 2025, 00:00

Luis Carrión se sentará mañana por tercera vez, desde su regreso, en el banquillo del Carlos Tartiere y lo hará con el debate sobre el sistema y el estilo del equipo sobre la mesa. Las circunstancias hacen que el encuentro ante el Rayo Vallecano pueda ser un punto de inflexión para la forma de jugar del Real Oviedo. La alternativa de dos extremos y un solo delantero está sobre la mesa.

Desde su llegada, el equipo ha ofrecido luces y sombras en el juego y, cuando parecía que empezaba a encontrar un estilo, se encontró primero con el batacazo de la Copa del Rey y después con el partido de San Mamés, que sembraron dudas. Está claro que el técnico catalán apuesta por una forma de jugar más vistosa que Paunovic y la mayoría de los últimos entrenadores que pasaron por el banquillo ovetense. De hecho, ese fue una de los motivos que empujaron a Jesús Martínez para decidir su regreso. El estilo apuesta claramente por buscar la portería contraria a través de posesiones más largas.

Uno de los movimientos más relevantes del técnico desde su llegada fue situar al delantero Fede Viñas en la banda derecha del centro del campo o en la izquierda como sucedió en la segunda mitad del encuentro ante el Athletic. El conjunto azul pierde con eso capacidad de profundizar por la banda, que queda solo para Nacho Vidal.

Por el contrario, en la fase ofensiva del juego, el internacional uruguayo llega a zonas de remate en las que hasta ahora no había nadie. Además, el equipo cuenta con un jugador más por la zona frontal del área contraria. Ante el Girona la cosa funcionó más o menos bien a ratos. También hubo algún problema a la hora de defender, ya que al delantero le costaba ocupar la posición por delante del lateral. Ahí contó con la ayuda de Rondón, que en alguna ocasión tapó esa zona.

En el segundo tiempo de San Mamés, el Oviedo tropezó una y otra vez en el intento de salir con el balón jugado desde atrás. Lo reconoció el propio Luis Carrión en la sala de prensa después del encuentro y desde entonces también lo han hecho todos los jugadores que han atendido a los medios de comunicación. El mensaje común es que no hay porqué encorsetarse en un solo estilo, que las circunstancias hay que entenderlas y que apostar en determinado momento por jugar directo les puede venir bien.

Antes las características del Rayo Vallecano y la situación del equipo, no sería descartable que Hassan recuperara su plaza en la banda derecha del centro del campo. Eso mandaría al banquillo a Fede Viñas, que, además, esta semana solo completará dos entrenamientos con el equipo debido a la convocatoria de la selección.

Con Hassan en el campo, el Oviedo recuperaría capacidad de llegar por las bandas, pero perdería presencia en el área para rematar. Ese es uno de los ajustes en los que ha trabajado en el entrenador a lo largo de la semana en El Requexón. También podría optar por una situación intermedia, que sería la entrada de Álex Fores en la banda derecha, ya que, aunque se trata de un delantero, ha ocupado esa demarcación en algunas ocasiones desde su llegada.