El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
El técnico Luis Carrión, impotente ante el mal juego del equipo este martes. LOF

Luis Carrión, entrenador del Real Oviedo: «En estos días hay que callarse, trabajar mucho y apretar los dientes»

El entrenador del Real Oviedo se mostró enfadado con el partido de su equipo, evitó cargar contra los jugadores y aseguró estar fuerte para seguir

Chisco García

Chisco García

Oviedo

Martes, 28 de octubre 2025, 23:31

Comenta

«En estos días, lo que hay que hacer es callarse, trabajar mucho y apretar los dientes». Luis Carrión no podía ocultar su enfado y ... su desazón después de un partido tan lamentable como el firmado por el Real Oviedo en O Cotuo y fijó cómo poder salir de este atolladero en el que están metidos: «Ser personas fuertes, con alma. Que lo de hoy te duela, de verdad. Y que seas capaz de sacar las cosas adelante». «Siempre en las dificultades se ve luego a la gente que da lo que tiene que dar para salir, la gente en la que te puedes apoyar y yo soy una persona en la que se va a poder apoyar todo el que quiera del equipo porque soy una persona fuerte», añadió el técnico. Él quiere ser el primero en dar el paso, pero dejó algún mensaje que abre la puerta a las dudas. «Voy a apretar los dientes, voy a trabajar, voy a callarme bastante porque me estoy callando opiniones que tengo porque creo que no son las adecuadas, ni el momento adecuado para darlas».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Buscan en una balsa de Ribadesella a Maritrini y a su bebé, desaparecidas en 1987
  2. 2 Llanes llora a Javier, de 52 años, fallecido al caer con su tractor por un desnivel: «Era de lo mejor»
  3. 3 Detenido in fraganti al entrar a robar en una casa en Gijón con los dueños dentro
  4. 4 Grave accidente laboral en una mina de Tormaleo: un joven de 20 años resulta herido tras volcar un dúmper
  5. 5

    La jueza autoriza a sacar de la balsa de Ribadesella los coches en los que se cree que están Maritrini y su bebé
  6. 6 Un conductor de 70 años choca contra una valla en Valentín Masip, en Oviedo, y hiere a tres peatones
  7. 7

    Una nueva vida en Asturias tras la dana: «La gente de Villaviciosa se ha volcado para tener una nueva oportunidad»
  8. 8 Herido un joven que circulaba en patinete en Gijón al chocar con un vehículo
  9. 9 Herido un policía en Gijón al salvarle la vida a un hombre que intentó lanzarse desde el Cerro
  10. 10 Dos puentes y cuatro fines de semana largos en Asturias: así queda el calendario laboral de 2026 en España

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Luis Carrión, entrenador del Real Oviedo: «En estos días hay que callarse, trabajar mucho y apretar los dientes»

Luis Carrión, entrenador del Real Oviedo: «En estos días hay que callarse, trabajar mucho y apretar los dientes»