Luis Carrión, entrenador del Real Oviedo: «En estos días hay que callarse, trabajar mucho y apretar los dientes»

«En estos días, lo que hay que hacer es callarse, trabajar mucho y apretar los dientes». Luis Carrión no podía ocultar su enfado y ... su desazón después de un partido tan lamentable como el firmado por el Real Oviedo en O Cotuo y fijó cómo poder salir de este atolladero en el que están metidos: «Ser personas fuertes, con alma. Que lo de hoy te duela, de verdad. Y que seas capaz de sacar las cosas adelante». «Siempre en las dificultades se ve luego a la gente que da lo que tiene que dar para salir, la gente en la que te puedes apoyar y yo soy una persona en la que se va a poder apoyar todo el que quiera del equipo porque soy una persona fuerte», añadió el técnico. Él quiere ser el primero en dar el paso, pero dejó algún mensaje que abre la puerta a las dudas. «Voy a apretar los dientes, voy a trabajar, voy a callarme bastante porque me estoy callando opiniones que tengo porque creo que no son las adecuadas, ni el momento adecuado para darlas».

Cuestionado sobre si esas palabras se dirigían a alguien en concreto, Carrión evitó señalar a nadie y aseguró que el mensaje era «para mí, para el equipo y para todo el que forme parte del Real Oviedo». «Podemos estar hablando mucho, echarle las culpas a unos o a otros, pero que esa no es la solución, por lo menos yo no lo voy a hacer así. Lo que quiero es gente a mi lado y yo voy a ayudar a ello», hizo hincapié Carrión. «Me refiero a la gente que formamos la plantilla, que somos los responsables de esto, no hay nadie más responsable, cuerpo técnico, plantilla y demás. Yo voy a estar para empujar, como he hecho siempre en la vida. Yo no he tenido nada fácil», añadió.

Desde su nombramiento como sucesor de Veljko Paunovic, el ambiente en el oviedismo se enrareció, pero Carrión no ve relación directa en los resultados: «El otro día la situación era la misma e hicimos unos buenos 60 minutos en Girona. Eso no influye en nada. Ni a mí ni al equipo», insistió. Además, se mostró convencido de la buena reacción de los seguidores: «Seguro que el lunes habrá un ambiente espectacular en el Tartiere porque nos jugamos mucho. Pero hay que dar un paso adelante ya».

Lo que no pudo evitar fue redundar en su dolor. «Lo que sí quiero es que días como hoy demos la cara a todos. Por nosotros, por toda la gente que ha venido. Por lo que se ha sufrido en este club. Y no tengo esa sensación. Tengo una sensación muy mala hoy».