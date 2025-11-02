Luis Carrión, sobre el bache del Real Oviedo: «Hay que confiar en uno mismo y ganar, que es la solución de todo» El entrenador del Real Oviedo confía en recuperar la línea de mejoría de la Liga y olvidar el batacazo copero

Ramón Julio García Oviedo Domingo, 2 de noviembre 2025, 11:54 Comenta Compartir

«Cuando las cosas no salen bien y es por tu culpa, y no por cosas externas, como pasó en Ourense, hay que hablar poco, trabajar mucho y apretar los dientes. Hay que confiar en uno mismo y ganar, que es la solución de todo». Luis Carrión, entrenador del Real Oviedo, quiso pasar la página de Ourense y poner el foco en la Liga donde necesitan un triunfo que calme las aguas en el entorno del equipo y ayude a enderezar la marcha.

En los tres encuentros que lleva dirigidos, Carrión ha visto aspectos positivos, sobre todo en los ligueros: «Los dos partidos de liga no fueron malos. Ante el Espanyol fueron 70 minutos correctos y luego decaímos tras el primer gol, con el Girona similar, pero acabamos el partido con alma. Fue un paso atrás lo de la Copa, en lo táctico, en lo técnico y en el juego. No lo podemos olvidar, pero sí tenemos que pensar en hacer las cosas bien el lunes».

El ridículo copero no debe pasar más facturas y el técnico así lo entiende: «Naturalidad siempre, pero tras un partido como el del otro día se tienen que hablar las cosas y ver lo que se está haciendo bien y mal. Hay que esforzarse al máximo en el día a día, en entrenamientos lo han hecho, pero en situaciones adversas del juego parece que se acaba el mundo y eso hay que cambiarlo. Desde recibir un gol o ser superados en una presión parece que todo es un drama y no tiene que ser así».

La derrota en Ourense también puede tener consecuencias para algunos de los que aspiraban a ser titulares: «Cada día es una posibilidad de convencer al entrenador, todo el mundo tiene que pensar que puede jugar o no jugar. Iremos eligiendo a los que mejor estén y los que tienen menos minutos tienen que ponerle difíciles las cosas a los que jueguen. Hemos hecho una buena semana de trabajo».

Sobre el sistema a utilizar, Carrión abrió la puerta a cambios: «Tuvimos más llegada con los dos puntas y generamos opciones, saliendo bien desde atrás. También sufrimos en situaciones defensivas y ahí hay que mejorar, porque el Girona tiene mucho y bien el balón. Nos viene Osasuna, que es otro tipo de equipo, y tenemos que encontrar el camino para seguir generando ocasiones y ganar solidez atrás».

Osasuna llega con muchas virtudes que deberán saber contrarrestar: «Hemos trabajado situaciones de centro lateral, son un equipo centrador que no se complica, con gente bajita que ataca las bandas y que va al espacio. Y a Budimir arriba. Veremos cómo equilibramos según qué cosas, lo que haremos será lo que creemos mejor para ganar el partido. Hay que ser valientes, atraer el rival y encontrar los espacios».

Los jugadores de la cantera pueden ayudar en situaciones como la actual y se refirió a Pablo Agudín: «Cuando eres joven tienes esa parte de inconsciente que viene bien y en estos momentos hay que buscar a la gente más valiente y que vaya para adelante. Tanto él como otros jugadores del Vetusta tienen opciones».