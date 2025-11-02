El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El entrenador del Real Oviedo, Luis Carrión, en la rueda de prensa previa al partido contra el Osasuna. Paco Paredes

Luis Carrión, sobre el bache del Real Oviedo: «Hay que confiar en uno mismo y ganar, que es la solución de todo»

El entrenador del Real Oviedo confía en recuperar la línea de mejoría de la Liga y olvidar el batacazo copero

Ramón Julio García

Ramón Julio García

Oviedo

Domingo, 2 de noviembre 2025, 11:54

Comenta

«Cuando las cosas no salen bien y es por tu culpa, y no por cosas externas, como pasó en Ourense, hay que hablar poco, trabajar mucho y apretar los dientes. Hay que confiar en uno mismo y ganar, que es la solución de todo». Luis Carrión, entrenador del Real Oviedo, quiso pasar la página de Ourense y poner el foco en la Liga donde necesitan un triunfo que calme las aguas en el entorno del equipo y ayude a enderezar la marcha.

En los tres encuentros que lleva dirigidos, Carrión ha visto aspectos positivos, sobre todo en los ligueros: «Los dos partidos de liga no fueron malos. Ante el Espanyol fueron 70 minutos correctos y luego decaímos tras el primer gol, con el Girona similar, pero acabamos el partido con alma. Fue un paso atrás lo de la Copa, en lo táctico, en lo técnico y en el juego. No lo podemos olvidar, pero sí tenemos que pensar en hacer las cosas bien el lunes».

El ridículo copero no debe pasar más facturas y el técnico así lo entiende: «Naturalidad siempre, pero tras un partido como el del otro día se tienen que hablar las cosas y ver lo que se está haciendo bien y mal. Hay que esforzarse al máximo en el día a día, en entrenamientos lo han hecho, pero en situaciones adversas del juego parece que se acaba el mundo y eso hay que cambiarlo. Desde recibir un gol o ser superados en una presión parece que todo es un drama y no tiene que ser así».

La derrota en Ourense también puede tener consecuencias para algunos de los que aspiraban a ser titulares: «Cada día es una posibilidad de convencer al entrenador, todo el mundo tiene que pensar que puede jugar o no jugar. Iremos eligiendo a los que mejor estén y los que tienen menos minutos tienen que ponerle difíciles las cosas a los que jueguen. Hemos hecho una buena semana de trabajo».

Sobre el sistema a utilizar, Carrión abrió la puerta a cambios: «Tuvimos más llegada con los dos puntas y generamos opciones, saliendo bien desde atrás. También sufrimos en situaciones defensivas y ahí hay que mejorar, porque el Girona tiene mucho y bien el balón. Nos viene Osasuna, que es otro tipo de equipo, y tenemos que encontrar el camino para seguir generando ocasiones y ganar solidez atrás».

Osasuna llega con muchas virtudes que deberán saber contrarrestar: «Hemos trabajado situaciones de centro lateral, son un equipo centrador que no se complica, con gente bajita que ataca las bandas y que va al espacio. Y a Budimir arriba. Veremos cómo equilibramos según qué cosas, lo que haremos será lo que creemos mejor para ganar el partido. Hay que ser valientes, atraer el rival y encontrar los espacios».

Los jugadores de la cantera pueden ayudar en situaciones como la actual y se refirió a Pablo Agudín: «Cuando eres joven tienes esa parte de inconsciente que viene bien y en estos momentos hay que buscar a la gente más valiente y que vaya para adelante. Tanto él como otros jugadores del Vetusta tienen opciones».

