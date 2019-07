Real Oviedo Real Oviedo | Toché: «El mayor acierto de mi carrera fue venir» Toché posa sonriente el día de su despedida como jugador azul. / ELOY ALONSO El delantero se despidió ayer del conjunto azul tras cuatro temporadas agradecido al club y a la ciudad | Toché reconoció en su despedida que era consciente de que se había acabado un ciclo y que el Real Oviedo es el equipo «más importante» de su carrera RAMÓN JULIO GARCÍA OVIEDO. Viernes, 26 julio 2019, 02:12

Cuatro temporadas y 42 goles después, el delantero Toché puso ayer el punto final a su etapa como jugador del Real Oviedo. Lo hizo, sobre todo, con mucho agradecimiento y reconociendo que el carbayón fue «el equipo más importante de mi carrera».

El delantero murciano ofreció ayer una rueda de prensa en la que estuvieron presentes Joaquín del Olmo y Michu, a los que agradeció la oportunidad de despedirse. El mismo agradecimiento que expresó para el Grupo Carso, Joaquín del Olmo y Carmelo del Pozo, que fueron los artífices de su llegada.

Toché insistió en que la decisión de fichar por el Real Oviedo fue la correcta. «Cuando vine firmé por un solo año y sin saber siquiera como iba a ser esto», detalló. No tardó en comprender que se trataba «del mayor acierto de mi carrera. El tiempo me ha dado la razón de que apostar por este equipo era una realidad».

El exfutbolista azul quiso agradecer al club, entrenadores y compañeros estos cuatro años e insistió en que llegó ya sabiendo que llegaba a un club grande «pero cuando estás dentro te das cuenta de la grandeza de la entidad y todo lo que la rodea».

También explicó como había sido su salida del club: «Cuando hablé con Michu, al principio del verano, sabíamos que había acabado un ciclo, que los dos teníamos claro que no iba a seguir, que era lo mejor para las dos partes». Eso no evitó su pena por dejar muchísimos amigos, «gente que en el día a día me ha hecho la vida muy fácil aquí». Además, el delantero afirmó en que era consciente hace tiempo «se había acabado una etapa y esta era la mejor forma de acabar».

Lo que no ocultó el delantero es que se va con una asignatura pendiente: «Me voy un poco con la espina de no haber podido ascender, ni haber podido jugar el 'play off', es una cosa que te queda ahí porque estos cuatro años hemos estado muy cerca y al final siempre hemos estado a punto». Sin embargo, cree que es algo que se logrará: «Creo que al final lo conseguirán porque el club ha evolucionado mucho en estos cuatro años, de cuando yo vine ha mejorado en todos los aspectos».

«Ascender es algo que la afición y el club», subrayó. En ese punto dijo que cuando eso suceda él estará en la grada como «un oviedista más». «Con muchísimo orgullo iré al Tartiere a animar al equipo».

Lo que Toché se lleva de su etapa como jugador del conjunto azul es el cariño del club y de la gente. En este sentido comentó que ayer mismo por la calle la gente le daba las gracias «te dan las gracias por hacer tu trabajo», dijo, a la vez que dejó claro que prefiere que «más que como un buen goleador, prefiero que me recuerden como una buena persona que intentó hacer su trabajo lo mejor posible y lo dio todo por el club».

Otra de las cosas de las que aseguró que se va orgulloso es por haber sido capitán: «Para mí llevar el brazalete de este equipo ha sido una de las cosas más grandes que he hecho en mi carrera». Sobre una posible vuelta a la entidad azul apuntó que nunca se sabe y todavía restan tres años para que se lo plantee, pero dejó claro que «si vengo será para aportar algo al club, experiencia, cosas, para que el club mejore. Para estar por estar o ser un exjugador más en el club no voy a venir».

Por último, sobre su futuro dijo que quiere seguir jugando un par de temporadas más. Una opción sería volver al Cartagena, pero reconoce que estudia ofertas antes de decidir.