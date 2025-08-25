Mbappé acaba con la ilusión azul El Real Oviedo plantó cara al Real Madrid y rozó el empate con un disparo al poste de Sibo, al que respondieron los madridistas con el segundo gol, que sentenció el duelo

Ramón Julio García Oviedo Lunes, 25 de agosto 2025, 00:01 | Actualizado 00:25h. Comenta Compartir

El Real Oviedo le plantó cara al Real Madrid en el regreso del fútbol de Primera al Carlos Tartiere, pero al conjunto de Veljko Paunovic le faltó la pegada de la que hicieron gala, en cambio, los madridistas. El partido, no obstante, pudo cambiar con un disparo al palo de Sibo que hubiera supuesto el empate, pero, a continuación, sentenciaron los blancos con el segundo gol de Mbappé, al que, ya el tiempo de prolongación, se añadiría el de Vinicius.

Los hombres de Paunovic se mostraron ordenados y dieron la cara, en especial en la segunda mitad, cuando encontraron las bandas para hacer daño y generar varias ocasiones de gol. Agradó Dendoncker en su estreno, en el que debutaron Ovie Ejaria y Brekalo, otros dos de los refuerzos de esta temporada.

Oviedo Aarón Escandell, Nacho Vidal, Luengo (Hassan, min. 46), Costas, Dani Calvo, Rahim, Ilic (Ejaria, min. 72), Dendoncker (Cazorla, min. 90), Sibo, Ilyas Chaira (Brekalo, min. 79) y Salomón Rondón (Viñas, min. 72). 0 - 3 Real Madrid Courtois, Carvajal (Trent, min. 86), Rüdiger, Huijsen, Carreras, Valverde, Tchouaméni, Arda Güler (Gonzalo, min. 74), Mastantuono (Brahim, min. 63), Mbappé (Ceballos, min. 86) y Rodrygo (Vinicius, min. 63). Goles: 0-1: min. 37, Mbappé. 0-2: min. 83, Mbappé. 0-3: min. 93, Vinicius.

Árbitro: De Burgos Bengoetxea (Comité Vasco). Amonestó a Ilic, Dani Calvo y Vinicius.

Incidencias: Partido correspondiente a la segunda jornada de Liga, disputado en el Estadio Carlos Tartiere ante 29.758 espectadores.

Los dos entrenadores presentaron algunas novedades en relación con lo previsto. En el caso de los ovetenses, Paunovic optó por una defensa con tres centrales, por lo que entró David Costas y se cayó del equipo Hassan. Costas se mantuvo en la derecha sobre Mbappé. Además, Dendoncker se situó en el centro, en la plaza del sancionado Reina. Mientras, Xabi Alonso apostó por sorpresas como la presencia en el once de Carvajal, Rüdiger, Mastantuono y Rodrygo porque Vinicius se quedó en el banquillo.

Chaira, en el saque del centro, estuvo a punto de presentarse solo ante el meta Courtois, pero el madridista se adelantó a su rival por los pelos. El susto fue el preludio del dominio madridista, ante el que los azules presentaban orden y trabajo para tratar de preservar la portería de Aarón. Los de Paunovic, una vez se fueron asentando en el campo, evitaron al menos sufrir y el portero oviedista solo tuvo intervenir para detener un disparo lejano de Valverde.

Una de las pocas contras de los azules la terminó Dendoncker intentando una vaselina que Courtois detuvo sin problemas. Al menos fue un alivio para el equipo, que pudo respirar unos instantes. El problema de los de Paunovic era lo poco que les duraba el balón y las pocas opciones que Rondón era capaz de ganar para generar ocasiones de peligro y poder hacer que los de Xabi Alonso tuvieran que preocuparse por defender.

Dendoncker ostentaba la batuta para ordenar al equipo en el centro del campo, pero, cuando el conjunto azul tenía que tratar de salir, las líneas de pase se cerraban y nuevamente el recurso era buscar a Rondón. El asedio madridista, mientras, no cesaba y Oier Luengo sacó bajo la línea un remate de Mastantuono tras una jugada en el área con varios rechaces. Poco después, tras un robo en el centro del campo, en el que los ovetenses pidieron falta sobre Dendoncker, Arda Güier dejó solo a Mbappé ante Aarón, que le batió con un disparo cruzado para adelantar a los madridistas.

Paunovic movió el banquillo tras el descanso para dar entrada a Hassan por Oier Luengo. El equipo pasó a jugar con cuatro defensas y el extremo, de refresco, se fue a la derecha, mientras que Ilic pasó a jugar por detrás de Rondón. El nuevo dibujo revitalizó al conjunto azul en el centro del campo, que empezó a llegar más al área madridista. El Oviedo aprovechó la velocidad por las bandas, con Hassan, pero también Chaira y Rahim sacaron provecho la izquierda. Los azules reclamaron una penalti en una acción de Huijsen sobre Rondón.

Eso sí, el riesgo era que entonces el conjunto blanco empezaba a tener espacios para correr y por eso Xabi Alonso quiso aprovecharlos dando entrada a Vinicius y Brahim en el terreno de juego. En busca del empate, Paunovic volvió a mover el banquillo para dar entrada a Ovie Ejaria, que debutaba con el equipo ovetense, y a Fede Viñas, que ocupó el lugar de Ilic, muy apagado todo el partido, y de Rondón que acusaba el esfuerzo.

Una gran jugada de Rahim, que condujo hacia el centro, la acabó Sibo con un disparo desde la frontal que se estrelló en el poste. Fue la ocasión más clara de los azules. En la jugada siguiente sentenció el Real Madrid con el segundo gol de Mbappé, tras una pérdida de Hassan en el centro del campo. Courtois estuvo providencial en un disparo de Hassan y luego Fede Viñas remató fuera de chilena. Vinicius cerró la cuenta del Madrid ya en el tiempo añadido.