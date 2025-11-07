Chisco García Oviedo Viernes, 7 de noviembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

Salomón Rondón fue uno de los primeros jugadores que se unieron al proyecto del Oviedo en su regreso a Primera División. Su acuerdo con Jesús Martínez para jugar en Pachuca incluía la opción de regresar a España si los carbayones daban el salto de categoría. Su llegada se envolvió en dudas, pero el paso de las semanas las empieza a disipar y él sólo piensa en seguir avanzando y respalda la idea expresada por Luis Carrión al término del encuentro ante Osasuna cuando aseguró que veía una línea ascendente en la evolución del equipo: «Estoy muy de acuerdo con el míster, estamos mejorando en sensaciones».

El internacional venezolano nunca tuvo dudas sobre sus posibilidades, tampoco cuando los comentarios sobre él arreciaban: «La crítica siempre va a existir, eso es algo que va dentro del fútbol, algo implícito. Uno tiene que estar bien mental y físicamente para rendir cuando toque la oportunidad». Aunque su experiencia es un pilar en el que apoyarse, Rondón no fue ajeno a todo eso: «Es cierto que me costó al principio, no es un secreto para nadie». Lo bueno fue que supo esperar y trabajar para empezar a cambiar las cosas: «Empezaron a aparecer los goles, quizás los puntos que empezamos a conseguir, pero es cuestión de seguir trabajando». Toda su vida ha sido igual y ahora no tiene previsto cambiar: «Me baso en el día a día. Mientras esté bien mental y físicamente, que es lo más importante, voy a seguir rindiendo y entrenando como el que más, porque me gusta competir, me gusta ganar».

Cambio de sistema

En los últimos encuentros, Carrión ha apostado por juntar en el once titular a Rondón y Fede Viñas y el resultado es que el equipo tiene más llegada al área rival. «Creo que hay más volumen de juego. Es cierto que los partidos se nos escapan a veces por desatenciones, pero te das cuenta de que llegamos con más jugadores al área y eso es importante», explicó Rondón. El ariete sabe que ese es el camino más corto para mejorar el balance anotador: «Independientemente de quién haga el gol, crear y tener volumen ofensivo es vital, porque a veces es complicado uno solo contra dos o tres centrales. Lo importante es eso: que estamos teniendo más llegada, estamos teniendo ocasiones y estamos creando juego».

Junto a esa novedad y lo que significa desde el punto de vista numérico, Rondón también tiene claro que hay muchos aspectos a mejorar en el corto y medio plazo: «Quizás en el último tercio debemos mejorar la toma de decisiones». Eso ayudará a todo el equipo: «Como delantero los goles son importantes, independientemente de quién los haga. Creo que lo más importante para el equipo es sumar, intentar conseguir los tres puntos, que es lo que nos va a mantener compitiendo de aquí a final de año. Pero hay que trabajar y mejorar». Y quiso lanzar un mensaje tranquilizador: «El día a día se presta para eso: para corregir, buscar mejoras y diferentes variantes ofensivas. Así que no es de preocuparse. Sí es cierto que falta gol, pero hay que seguir trabajando».

Rondón entiende ese clima de frustración que puede estar envolviendo ahora mismo a los oviedistas: «Sé que para el aficionado y para la gente que apoya al club es frustrante, porque quieren ver al Real Oviedo en la mejor posición posible. Pero que no tengan ninguna duda de que, puertas adentro, estamos trabajando en todos los aspectos para que eso sea así»

El próximo domingo les toca visitar al Athletic en San Mamés y nunca es una plaza sencilla, pero Rondón le pone voz al sentir de todo el vestuario: «Nosotros juguemos donde juguemos, vamos convencidos de sacar puntos. Tenemos el material humano y deportivo suficiente para ir a competir contra un gran equipo». El hecho de que los 'leones' tengan muchas bajas no supone, a juicio de Rondón, ninguna ventaja: «Todos los equipos de Primera División tienen una grandísima plantilla. Creo que el Athletic no escapa de eso: tiene grandísimos jugadores. Sí es cierto que al jugar Champions pueden llegar un poco más agotados, los que jueguen van a dar el 100%, como todos los demás, y nosotros tenemos que estar preparados para contrarrestarles».

