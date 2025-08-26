El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

La presentación del acuerdo con Alimerka en la que estuvieron Lucas Ahijado, Andrea Villadeamigo, Alejandro Fernández, Martín Peláez, Oier Luengo y Nerea Lombardero. Real Oviedo

La paciencia, la mejor receta del Real Oviedo para el cierre de mercado de fichajes

Martín Peláez estima que el límite salarial estará en torneo a los 42 millones de euros y será de los tres más bajos de la categoría

Ramón Julio García

Ramón Julio García

Oviedo

Martes, 26 de agosto 2025, 21:19

El Real Oviedo tendrá esta temporada un límite salarial de unos 42 millones de euros, probablemente el más bajo de la categoría, según reconoció ... este martes el presidente de la entidad, Martín Peláez. El mandatario azul pone el acento en la «dureza» del inicio del campeonato con un calendario exigente y avisa de que todavía están en «fase de aprendizaje».

