La paciencia, la mejor receta del Real Oviedo para el cierre de mercado de fichajes

El Real Oviedo tendrá esta temporada un límite salarial de unos 42 millones de euros, probablemente el más bajo de la categoría, según reconoció ... este martes el presidente de la entidad, Martín Peláez. El mandatario azul pone el acento en la «dureza» del inicio del campeonato con un calendario exigente y avisa de que todavía están en «fase de aprendizaje».

El presidente ofreció sus valoraciones en el marco del acto donde se escenificó la renovación del patrocinio con Alimerka, que se extiende ahora hasta la temporada 2026-2027. El acto contó con la presencia del presidente de Alimerka, Alejandro Fernández, así como los jugadores de la primera plantilla Lucas y Oier Luengo, y las futbolistas del femenino Andrea Villadeamigo y Nerea Lombardero.

En el transcurso de la presentación, además de dar detalles sobre el patrocinio, el presidente del conjunto ovetense aprovechó para repasar la actualidad del equipo y abordar las cuestiones sobre el cercano cierre del mercado de fichajes. Martín Pélaez disculpó las dos derrotas iniciales, consciente de las dificultades que entrañaba el calendario: «El regreso a Primera no es fácil, nos tocó un arranque complicado contra dos equipos como el Villarreal y el Real Madrid, rivales de Champions».

A pesar de todo, el presidente dejó claro que la entidad de los rivales «no es excusa, porque al final nosotros sabemos lo que es y tenemos que estar listos para enfrentar a cualquiera». En la misma línea expuesta por el entrenador, Vlejko Paunovic, Peláez asume que han pasado «un proceso de aprendizaje. En el Real Oviedo no es que se gane o se pierda, se gana o se aprende». En este sentido, señaló a los dos encuentros disputados hasta ahora, «donde hemos aprendido estas lecciones».

A pesar de que asume que tampoco los rivales están completamente conjuntados, el hecho de ser un recién ascendido y tener una pretemporada más corta de lo esperado hace del Real Oviedo «un equipo en formación, que aún está en fase de acoplamiento». El sábado empieza otra competición diferente para los azules. «Ya pensamos en competir ante la Real Sociedad en el Carlos Tartiere», apostilló.

Al club le resta una semana intensa con la necesidad de cerrar operaciones tanto de llegada como de salida. A este respecto, Martín Peláez, afirmó que «cada mercado es diferente y este empezó muy movido para nosotros, luego tuvimos una fase en la que estuvimos en puerto muerto. Hay que entender los tiempos».

En esa línea apuntó a mantener la calma hasta el último día, ya que considera que para «acceder a las oportunidades o los perfiles que buscamos, hay que tener un poco de paciencia». El presidente reconoce que esperan que en esta última semana se puedan abrir «algunas opciones que tenemos en mente desde hace tiempo».

Respecto al límite salarial con el que contarán este curso, Martín Peláez afirmó que «esperamos llegar a unos 42 millones de euros». En ese sentido, precisó que ahora toca «encajarlo todo sabiendo que es nuestro margen». No obstante, hay cuestiones aún pendientes que pueden alterar un poco esa cifra. Se refiere a cuestiones relativas a patrocinios que debe ser validada por LaLiga. «Estaremos en esas cifras y tendremos que encajar lo que nos queda de presupuesto para las posiciones que nos faltan», aseguró el presidente azul.

Martín Peláez sabe en que baremos se moverá el Oviedo pero no tiene claro cuales serán los límites de los rivales. «No se conocen hasta septiembre, pero estoy convencido de que el Real Oviedo estará en los tres últimos de Primera, seguro».

Para cerrar el mercado, el club también necesita que los jugadores que no cuentan salgan. «Tenemos que acoplar ahí lo que llegue y lo que tenga que salir», indicó el presidente que añadió que «sabemos las fichas con las que contamos y en caso de las llegadas que queremos también va a haber alguna baja».