El mercado invernal sigue parado en el Real Oviedo El secretario técnico, Ángel Martín, habla por teléfono. / ELOY ALONSO Las entradas y salidas en la primera plantilla parecen descartadas, aunque el medio del filial Lolo González tiene ofertas de Segunda Miércoles, 16 enero 2019

El mercado de invierno, frenético en varios clubes como el último rival del Real Oviedo, el Tenerife, discurre sin sobresaltos en el conjunto azul, que no tiene a la vista ningún movimiento ni de entradas ni de salidas en la primera plantilla.

No obstante, en las últimas horas sí hubo algún movimiento en el filial, ya que el centrocampista Lolo González cuenta con alguna oferta de equipos de Segunda para incorporarse en este mercado de invierno.

Aunque el secretario técnico del club, Ángel Martín, sigue los entrenamientos del equipo siempre pegado al teléfono, la prioridad del club no es en ningún caso que haya novedades en la primera plantilla, ya que el propio Juan Antonio Anquela se ha mostrado poco partidario de movimientos, tal como ya hiciera durante la pasada campaña.

Las miradas del técnico están más puestas en poder recuperar lesionados, como son los casos de los de más larga duración: Forlín, Saúl Berjón e Ibrahima. En principio, todos ellos podrían estar a disposición del técnico a primeros de febrero, lo que sería un alivio para él. Ahora tampoco puede contar con Viti y Omar.

En el caso de Lolo González, por no ser jugador sub 23, no puede combinar el filial con el primer equipo, pero su buen rendimiento ha hecho que conjuntos de Segunda se hayan fijado en él. Se trata de una de las piezas claves del equipo de Javi Rozada, que le utiliza tanto de central como de mediocentro. Además, ya ha marcado ocho goles esta temporada.

La plantilla se entrenó ayer con las ausencias de los lesionados. Mossa trabajó al margen, aunque parece que no tendrá problemas para estar disponible para el encuentro del domingo en Almendralejo.