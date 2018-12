Un mercado de invierno tranquilo y sin urgencias Olmes García el día de su presentación como jugador azul. / XXX El conjunto ovetense afronta la ventana de fichajes sin previsión de realizar incorporaciones ni de que se produzcan salidas R. J. GARCÍA OVIEDO. Sábado, 29 diciembre 2018, 01:55

La tranquilidad marca el mercado de invierno para el Real Oviedo, ya que no se esperan movimientos en la plantilla, salvo la posible incorporación de algún jugador del filial al que se le haría ficha del primer equipo. Además, se confía en que la enfermería se vacíe a lo largo del mes de enero y la acumulación de bajas no se vuelva a producir como hasta ahora.

Los azules ya han adelantado los deberes con la llegada de Omar Ramos para suplir la baja de Aarón Ñíguez, y no tienen ningún objetivo concreto para reforzar la plantilla, salvo que surja alguna oportunidad, con la que, por ahora, no se cuenta.

En el capítulo de salidas tampoco se espera ninguna novedad, ya que con una plantilla de 19 jugadores no parece que exista mucho margen y todos van a ser necesarios hasta el final de la competición.

La situación es similar a la del pasado año cuando Anquela insistió más en buscar salidas de jugadores que de llegadas. Los movimientos del pasado curso fueron la incorporación de Olmes García, que no llegó a debutar con el equipo. El colombiano llegó fuera de forma y cuando estaba a punto de poder entrar en una convocatoria sufrió una lesión que le impidió tener la oportunidad de jugar ni un minuto.

El que abandonó el club en ese periodo fue Owusu, que no contaba para el técnico. Anquela insistió el pasado año en recomendar a los jugadores que no contaban para él en que buscaran un equipo donde tener minutos, pero al final no se produjeron más salidas.

También podría considerarse casi un fichaje de invierno el italiano Fabbrini, que volvió tras la rotura de ligamentos de la pretemporada.

El equipo volverá a los entrenamientos el próximo miércoles y será el momento cuando se aborde la posible incorporación de alguno de los jugadores del filial. Uno de los que podría estar en esa circunstancia es Lucas Ahijado.