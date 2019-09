Real Oviedo Michu: «Nuestro presupuesto es el décimo o undécimo de la categoría» Mario Rojas El ex jugador aclaró que el club no puede permitirse incorporar jugadores de Primera División ni siquiera si reducen sus fichas por los controles económicos de LaLiga MARÍA SUÁREZ Miércoles, 4 septiembre 2019, 15:52

El secretario técnico del Real Oviedo, Miguel Pérez Cuesta 'Michu', hizo balance de la planificación deportiva y aclaró varios de los puntos que han suscitado dudas durante las últimas semanas de trabajo. El ex jugador azul explicó que respecto a la pasada campaña el cuerpo técnico tiene tres jugadores más en la primera plantilla, que se repite el mismo techo de gasto -6.9 millones de euros que ya están cubiertos- y que hay más dificultades de las aparentes para fichar en un mercado en el que el Oviedo está económicamente por detrás de al menos una decena de equipos. El ovetense se mostró convencido de que la plantilla actual con el refuerzo que supone el filial está más que capacitada para competir ante cualquier equipo aunque económicamente el club no lo esté en materia económica.

Tope salarial

«El tope, al tener tres futbolistas más se ha alcanzado. Es como el del año pasado, de unos 6.9 millones de euros, y eso es gracias a que el máximo accionista, el GRUPO CARSO, sigue dotando al Oviedo económicamente de más recursos. Sin embargo, la realidad es que somos el décimo o undécimo presupuesto.»

«Si tú intentas firmar alguna de las oportunidades de mercado que surgen en Primera División, no puedes. Si un jugador cobra dos millones y tú lo vas a traer ofreciéndole 200.000 euros, LaLiga no se lo cree, actúa de oficio y te pide un millón, el 50% de su contrato anterior. Torres era interesante, pero de Primera y con contrato alto es muy difícil.»

«El Zaragoza, por ejemplo, genera muchos traspasos y eso también aumenta el techo. El Oviedo tiene el hándicap de que si vende a algún futbolista, no le va a computar todo de dicha venta, eso también hace que haya operaciones inasumibles, tenemos los recursos que tenemos.»

«La cantera ha de ser el patrimonio, porque hay calidad y están capacitados tanto para jugar en el primer equipo como para generar traspasos el día de mañana. Las Palmas sacó 6 millones de euros por uno de sus chicos. Esas cosas son un apoyo muy grande en lo económico.»

Plantilla 2019-2020 y situación deportiva

«Hay tres efectivos más que el año pasado. Se cierra la plantilla con 22 y con tres recursos más para el cuerpo técnico. Estoy tranquilo, y el club confía en la plantilla. Se ha cerrado el mercado y son los que van a competir con la camiseta del Oviedo esta temporada.»

«Deshacerte de jugadores cuesta dinero también con una rescisión, y solo Forlín y Carlos Martínez acababan contrato. Han salido unos y han llegado otros. No hay ningún futbolista titular indiscutible que no esté aquí esta temporada solo Javi Hernández y porque no hubo opción. La base del año pasado está ahí. Y los que siguen, compitiendo contra gigantes económicos, quedaron octavos. Esos mismos futbolistas, con los que voy a muerte.»

Ambiente y expectativas

«Me desilusiona que mi entorno esté así, llevamos un punto de nueve y yo lo entiendo, no sé si se esperaba a una estrella el último día, pero el límite salarial está cubierto y nuestros futbolistas son los que tenemos. Yo asumo mi responsabilidad, pero si pudiera pedir algo a la gente es que dejaran a los futbolistas trabajar tranquilos. Los jugadores son humanos, les gusta que su gente les apoye y las críticas afectan.»

«El lunes no tienen que bajar y hay siempre varios jugadores entrenando. Para mí eso es motivo de orgullo como secretario técnico. Los demás tenemos que estar aquí, pero al final el fútbol es de los futbolistas. Asumo mi responsabilidad, prefiero que se metan conmigo y a los futbolistas les dejen hacer su trabajo.»

«El Oviedo debe tener como único objetivo ganar en Mirada de Ebro, mirar más allá es equivocarnos porque tenemos un solo punto en el casillero que es lo que cuenta, y de nada vale eso de los que se merecen. Tenemos uno y la solución pasa por Miranda.»

«La plantilla tiene unas ganas de competir increíbles, si se pudiera cambiar el siguiente partido al viernes, aceptarían. Sé que las sensaciones son mejores que el punto que se tiene, y están fastidiados por ello. En el momento en que se consiga romper esa racha negativa, acabará siendo un equipo muy competitivo para Segunda, porque tiene recursos para ello.»