Mossa: «No somos menos que nadie» Mossa afirma que el Oviedo es «un equipo ganador» y destaca la relevancia de que nadie baje la guardia porque «cada minuto puede ser el que nos meta en el 'play off'» IVÁN ÁLVAREZ PERICÓN Jueves, 9 mayo 2019, 14:03

Tras cumplir su encuentro de sanción el pasado domingo ante el Granada, Mossa volverá a estar el próximo lunes en Málaga a disposición de Sergio Egea, que le transmitió su confianza desde el primer día, como ha confesado este mediodía el lateral. «Intento devolvérselo en cada entrenamiento para que vea que estoy preparado y ayudar al equipo en lo que sea», ha indicado el zaguero del Real Oviedo, que ha instado a dar valor al resultado cosechado en la última jornada.

«Es verdad que todos queríamos los tres puntos, pero quién sabe si al final ese punto nos sirve para algo. El año pasado con ese punto hubiésemos estado dentro y ahora no sabemos de aquí a cinco semanas qué va a pasar», ha argumentado el de El Puig de Santa María, consciente de que los azules afrontan en La Rosaleda un duelo complicado, pero insta a encararlo con ambición. «Vamos a un campo donde a priori tienen que ascender directos. Es de los más importantes de la categoría, pero nosotros no somos menos que nadie», ha proclamado el valenciano, que ha precisado que cuenta con las armas y la confianza necesaria para llevarse la victoria.

«Estamos convencidos de que podemos competir contra cualquiera y queremos competir para meternos. Ese es el primer paso. Quedan cinco partidos, quince puntos», ha expuesto, con la convicción de que el factor mental será capital en esa lucha y quien más lo domine multiplicará elevará sus opciones de llegar a buen puerto.

«Más allá de que el juego sea más bonito o menos, lo más importante son los puntos. Ya no hay margen de error y los equipos que seamos más fuertes en las últimas jornadas van a ser los que aspiren a esas plazas», ha argumentado el lateral, que ha indicado que uno de los rasgos del conjunto carbayón «ha sido no perder nunca la fe». «Cada temporada es distinta. El año pasado tuvimos nuestras opciones y ahora tenemos otras. Lo importante es que cuando llegue la última fecha tengamos posibilidades de estar dentro y ser capaces de meternos, porque al final es el objetivo que tenemos», ha expresado antes de proclamar que no deben recordar los precedentes negativos de los últimos desenlaces de campeonato.

«Tenemos que tener la mentalidad de que somos un equipo ganador y tenemos que ir a cada partido a ganarlo», ha proclamado Mossa, que ha indicado que «el nivel de la categoría ha subido» y destaca la importancia del colectivo por encima de lo individual. «Llevo bastantes minutos esta temporada y ahora le está tocando a otros compañeros. Lo importante no soy yo, es el grupo y sobre todo el Oviedo, que seamos capaces de sumar nuestro granito de arena en el rol que nos toque, porque cada minuto que juegue un jugador puede ser el decisivo y el que nos meta en el 'play off'», ha concluido.