Nacho Vidal, jugador del Real Oviedo: «La situación es preocupante, no irreversible»

En la vuelta a los entrenamientos del Real Oviedo tomó la palabra uno de los jugadores con experiencia, el defensa Nacho Vidal. Su primera ... idea es aislarse de la situación y centrarse en el siguiente encuentro. Además, asume que tienen que ser más versátiles a la hora de encarar los encuentros y adaptarse a las circunstancias.

El lateral valenciano explicó que, en la vuelta a los entrenamientos, vio a la gente «muy metida y con muchas ganas» y cree que eso es «súper positivo». Igualmente, el futbolista afirmó que tienen claro lo que hacer y saben cuál es su trabajo para afrontar el encuentro ante el Rayo. A su juicio, lo que tienen que hacer es «olvidarnos un poco de dónde estamos y del ruido externo para encarar este partido con la importancia que tiene, que es muchísima» y aseguró que tienen «muchas ganas de ganar, y más delante de nuestra gente».

En cualquier caso, Nacho Vidal no entiende que se encuentren ante una final, ya que es, en su opinión, «igual de importante que los doce partidos anteriores», recordó que están en juego tres puntos –«todos los partidos tienen la misma importancia–» y aseguró que «así será hasta la jornada trigesimoctava». «Es así como lo tenemos que ver, juegues contra quien juegues», hizo hincapié, a la vez que se marcó el objetivo de «hacer los máximos puntos posibles porque cada partido para nosotros tiene que ser como ir a una mina e intentar sacar oro».

La derrota ante el Athletic abrió cierto debate sobre el estilo de juego del equipo y el hecho de no haber sido capaces de cambiar de registro. «Tenemos nuestro estilo y tenemos que intentar imponerlo, pero también hay que leer los partidos y no podemos darnos cabezazos contra la pared», explicó Nacho Vidal, que no quiso eludir responsabilidades ya que entiende que adaptarse también tiene que ser «cosa de los que estamos jugando, hay que ser capaces de leerlo». «Basándonos también en las directrices del cuerpo técnico, claro, pero tenemos que saber tomar decisiones», dijo el defensa.

En la misma línea el jugador señaló que está bien «conocer al rival, sí, pero tener personalidad y jugar como nosotros queremos jugar también» y recordó que en San Mamés se vio que «el Athletic defiende muy bien hacia adelante y sí podríamos haber tirado de ese juego directo y estirar más al equipo».

No obstante, lo que Nacho Vidal pidió es «ir por un camino todos y acercarnos a la idea que quiere implantar el míster, que es una idea clara y es una buena idea» ya que considera que «más allá de lo que estamos viviendo estas semanas, desde dentro me siento y estamos cómodos en general con lo que estamos haciendo».

Lo que reconoció es que «no es agradable verte en la cola de la tabla» y destacó que la realidad es que se cumplirá el primer tercio de Liga, lo que hace que sea «una situación preocupante y desagradable, pero creo que no es una situación súper límite o irreversible». Así lo destacó el jugador antes de recordar que «con Osasuna estuvimos más de diez partidos sin ganar y eso te genera dudas como jugador y como grupo» y no ocultó que la eliminación de Copa también «nos hizo mucho daño». «Pero bueno, creo que esté pequeño descanso nos ha venido bien, lo necesitábamos».