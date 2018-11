Natxo González destaca la intensidad que imprime el conjunto ovetense Carlos Martínez y Diegui realizan un esprint durante un ejercicio del entrenamiento. / ELOY ALONSO El entrenador del equipo gallego considera que el hecho de que los azules no estén arriba «no les quita potencial» R. J. GARCÍA OVIEDO. Sábado, 10 noviembre 2018, 02:55

El entrenador del Deportivo, Natxo González, podrá volver a sentarse hoy en el banquillo tras cumplir sanción y espera un partido complicado, ante un rival del que destaca «su intensidad». El técnico del conjunto gallego no ahorró elogios para lo oviedistas: «Que no estén arriba ahora, no quiere decir que no tengan potencial ni posibilidades. Siempre han estado peleando por esas posiciones».

Respecto al encuentro que se espera para esta tarde, aseguró saber que «será un partido trabado. Hay que tener mucha paciencia y gestionar bien cada momento».

Además, hizo especial hincapié en que los carbayones son «un equipo intenso. Esa es una de sus virtudes, esa agresividad».

Del mismo modo, añadió que «como los equipos de Anquela que todos conocemos, son muy fuertes en el cuerpo a cuerpo, con presión tras pérdida». En este sentido, sobre este aspecto y la posibilidad de que sea un equipo que va al límite, Natxo González dijo que «para eso habrá un árbitro que tendrá que poner ese límite».

Además, el técnico del Deportivo reconoció que el hecho de que la presencia de aficionados azules sea masiva hace que pueda ser un encuentro diferente. «Lo más llamativo es que el Oviedo traerá un número importante de aficionados, cosa que no había pasado. Eso hará que sea un partido más bonito, entre dos buenos equipos. Para el rival, tener 2.000 o 3.000 personas siempre es una motivación añadida», destacó el entrenador.

Sobre la marcha de los suyos y el hecho de que no hayan alcanzado el ascenso directo todavía, González comentó que «no hay prisa por estar entre los dos primeros. Es bueno estar donde estamos. Mientras la diferencia de puntos no sea grande puedes saltar de posición de un momento a otro». El técnico se marcó como objetivo «seguir el camino a nivel de progresión, que se transforme en resultados, pero la clasificación no nos importa ahora mismo».

Para este encuentro, el técnico deportivista no podrá contar con el exazul Borja Valle, por sanción, pero recupera a Fede Cartabia y Krohn-Dehli.