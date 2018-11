«Trato de estar cerca de la gente que tiene problemas sociales, el fútbol no termina aquí» Champagne, con el diario EL COMERCIO. / FOTOS: MARIO ROJAS Nereo Champagne. Portero del Real Oviedo «Vine a Oviedo porque me habían dicho que es un equipo muy pasional, que la hinchada aprieta, y tenía ganas de sentir esa presión» IVÁN ÁLVAREZ OVIEDO. Viernes, 23 noviembre 2018, 03:30

De mentalidad positiva y abierta, lector versátil, Nereo Champagne (Salto, Argentina, 1985) expresa en su conversación con EL COMERCIO la felicidad que rodea a sus primeros meses en Asturias. «La clave para adaptarse a los lugares es venir y entregarse de lleno al club y la ciudad», explica el meta argentino, asentado en la titularidad como guardián del conjunto carbayón desde el pasado 4 de noviembre. Como cada jueves, deja El Requexón con su coche al mediodía, descanso de la jornada deportiva para los Champagne. Su hijo mayor, Simón, de siete años, completa la segunda parte con el entrenamiento en la Escuela Real Oviedo: «Va haciendo amistades más allá del colegio. Por eso decidimos apuntarle, para que conozca a otros compañeros y que no viva en una burbuja».

-Su primera victoria como titular llegó en un derbi, para sentirse casi como en casa con ese ambiente.

-Fue muy parecido a Argentina. Una de las cosas por las que vine aquí fue porque me habían dicho que el Oviedo es un equipo muy pasional, que la hinchada aprieta, y tenía ganas de sentir esa presión. Sentir que si uno pierde le van a silbar como nos silbaron en La Coruña y si uno gana lo van a disfrutar como el otro día en el clásico. Tenía ganas y por fin lo viví.

-No pasó muchos apuros, pero descolgó un balón cerca del final casi al borde del área y se celebró casi como un penalti parado. ¿Cómo lo vivió desde dentro?

-A ojos del espectador, el partido fue tranquilo, pero es al revés. Es cuando uno tiene que estar más concentrado, despierto para ordenar al defensor, ver si puede salir o no. Muchas veces pasa que el portero no toca mucho la pelota, quiere hacer algo y hace lo que no tiene que hacer, como salir lejos o agarrar una pelota que es para despejar porque va a picar (botar) mal.. Tienes que actuar mucho sin pelota y las pocas que te vengan, como esa frontal, tomar la decisión correcta. Si salgo, tengo que ir decidido. Por suerte, salió.

-Decía su colega Alfonso en una entrevista para EL COMERCIO que no hacía falta parar un remate por la escuadra para disfrutar. ¿Está más cercano a esa visión o a la de Mascherano, que «sufre el fútbol»?

-A ver, cuando disfruto en la vida tengo una sensación distinta de la de la cancha. Sí estoy tranquilo, no estoy pendiente del reloj. El otro día lo miré, vi que faltaban quince minutos y pensé «sigamos, vamos». No hay que estar rogando que termine el partido. No se disfruta de la misma manera que cuando uno va al cine o está viendo la televisión, pero se disfruta.

-Celebró la permanencia en San Mamés, eliminó al Madrid de la Copa en el Bernabéu y ahora el derbi. ¿Se crece en los duelos grandes?

-Me gustan. Me siente cómodo en ese tipo de partidos, en estadios importantes. No es que llegue cagado, como suele decirse. Me sale natural aislarme, obviamente uno sabe dónde está jugando, pero logro concentrarme solo en el partido. Me puedo equivocar en los dos sitios, pero no por la gente, sino por mi forma de parar.

-Su grupo favorito es Almafuerte. ¿Este Oviedo es un poco rock duro?

-Sí, me gusta eso, porque somos grandes. El rock es para gente grande. Todas las bandas que me gustan si no se murieron están ahí cerca. En Motorhead Lemmy, Ronnie James Dio, el cantante de Black Sabbath, también. El rock es legendario, no es una moda. En este equipo hay varios rockeros (ríe), gente que está detrás de los 29 o 30, que para el fútbol parecen viejos, aunque en realidad son pibes. El ambiente del Tartiere, lo que aprieta, con mucha gente... no es una moda, esto es un clásico.

-¿Ha colado su estilo de música preferido entre tanto reguetón?

-Separo las cosas. Entiendo que la música que escucho no la escuchan todos y en eso está lo lindo también. No me quejo del reguetón o de la cumbia. Entiendo que es más de fiesta y la compartimos todos. Además me crié en la pensión de San Lorenzo, donde van los chicos del interior, y ahí reinaba la cumbia. Me acostumbré y hay días que también la escucho. Me pongo Los Palmeras, una banda argentina, que le gusta a mi señora y bailamos.

-En los entresijos del derbi la afición pudo verle muy integrado en el vestuario. ¿Fruto de su carácter o la naturaleza del grupo?

-El grupo me lo permite, pero también es mi característica. Siempre fui de hablar, de alentar, porque creo que es muy necesario y muy importante. El vestuario me hace sentir que lo puedo aportar.

-En pretemporada decía que solo corriendo no se asciende. ¿Cómo de afianzada está esa idea de juego que demandaba para ello?

-Siempre hay que mejorar, pero la idea se nota cuál es. A veces puede salir más o menos, depende de la eficacia que tengamos. El sábado el primer tiempo fue muy bueno, pero contra el Mallorca creo que fue mejor, lo que pasa que solo hicimos un gol . Lamentablemente ahora tenemos que hacer dos goles para ganar, no nos alcanza con uno. Ojalá mejoremos eso.

-¿El derbi sirvió para alejar ese estigma de fragilidad a balón parado?

-Desde dentro sabemos que tampoco tenemos que hacer un mundo de todo. Tenemos que darle la importancia que necesita, buscarle la solución y creo que el otro día se la encontramos. Nos tiraron cinco córneres y balones parados y no recuerdo uno que nos ganase el Sporting. El equipo dio la sensación de que lo defendía bien y fuerte. Lo pudimos mejorar y nos va a dar el empujón anímico para seguir mejorándolo.

-¿Aumentó su sensibilidad a la crítica estar al otro lado haciendo un programa de radio en Argentina?

-Sí, desde chico me gustó leer los diarios y ver mucha televisión. Crecí con eso. Sé qué leer y a veces no tengo ganas porque sé que no va a haber nada bueno. Cuando uno se hace jugador, aprende a convivir con la crítica.

-¿Se ha desvirtuado el término fracaso por el resultadismo?

-La palabra fracaso creo que es muy dura y hay que analizar un montón de cosas. Además, el jugador sabe cuando juega bien y cuando juega mal. No tiene que andar leyendo el diario para ver cuántas picas me pusieron o qué número. Si uno quiere jugar a esto, tiene que saber que cuando gana es el mejor y cuando pierde no lo es. Yo mismo, como hincha de mi equipo en Salto, me caliento cuando pierde y disfruto mucho cuando gana. Es así el fútbol.

-Esa pasión que tratan de modular para no repetir la dinámica tras el derbi de la temporada pasada.

-Esto es largo. Entiendo que la alegría por ganar un clásico es tremenda, pero tenemos que entender que el domingo tenemos una final. Obviamente que para la gente no va a tener el condimento de un clásico, pero para el crecimiento del equipo es fundamental. Es clave ganar dos partidos seguidos en casa afianzado una idea de juego para dar ese espaldarazo que necesitamos. Así como uno cuando pierde tiene que hacer el duelo un día y al siguiente estar con la mente puesta en el siguiente partido, cuando gana es lo mismo. Uno aprende más perdiendo que ganando.

-En la visita de los trabajadores de Alcoa se interesó por una posible alternativa. ¿Tiene un deportista la responsabilidad de acercarse a la sociedad y no agrandar su burbuja?

-También va con la edad. Cuando uno es más chico hay cosas que no las ve. Justo estoy leyendo 'Las Venas Abiertas de América Latina', de Galeano. No porque yo sea de izquierdas, sino porque uno tiene que entender lo que es la izquierda y la derecha. Por qué cierra una fábrica, de dónde viene o quiénes son los dueños. Todo tiene su porqué y creo que hay que entenderlo. ¿La cierran porque en otro lado pueden producir por menos? ¿Por qué hubo un desinterés? Trato de estar cerca de la gente que tiene problemas sociales porque esto no termina aquí. La vida sigue. Donde uno pueda ayudar, entendiendo que el fútbol es una herramienta para hacer visibles un montón que la mayoría no ve, hay que tratar de hacerlo siempre.

-Como indicó en su etapa en Olimpo, el fútbol nos iguala.

-El fútbol tiene una magnitud que, estando dentro, a veces no te das cuenta realmente de todas las cosas que puedes mejorar a través de él.

-¿Y la relación desde el otro punto? Les encumbran si ganan, ¿pero ven que no todo es un camino de rosas en la vida del futbolista?

-Sí, pero no le puedo pedir al hincha que cuando me equivoque piense que este jugador deja a su padre en Argentina y los nietos no pueden crecer con sus abuelos porque está trabajando en Europa. Si uno está jugando es porque acepta todo eso. Nadie me está obligando. No le pido al hincha que vea que el jugador es un padre de familia. Siempre dentro de un marco de que aplauda o silbe por un resultado, no porque te pueda agredir en la calle por perder un partido.

-Llegó para crecer con el club y volver a Primera.

-Cuando vine dije que iba a tratar de jugar lo máximo posible. De principio no me tocó jugar y apoyé para que fuese lo mejor para el equipo. Hoy me toca poder hacerlo y seguiré con la idea ser un poco mejor cada día.

-Dialoga mucho con Segura (entrenador de porteros) para lograrlo.

-Sí, porque creo que hablando muchas veces se resuelven más cosas que entrenando. Obviamente uno tiene que estar entrenado, pero a veces vale más estudiar o pensar en conjunto para que las cosas salgan.

Síguenos en