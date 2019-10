Nieto se postula para hacerse un hueco en el once y Bárcenas irá al banquillo

El equipo azul tendrá esta mañana en El Requexón el último entrenamiento de la semana. Una sesión a puerta cerrada en la que el técnico ultimará los detalles del partido ante el Girona.

Una de las principales novedades que se esperan en la alineación es la presencia de Juanjo Nieto en el lateral derecho. Su buena actuación en la segunda mitad del encuentro ante el Albacete ha hecho que recupere la confianza del entrenador. El propio Rozada reconoció que «tiene opciones de jugar el domingo, el otro día lo hizo muy bien y no era fácil». El técnico no ahorró elogios para el futbolista e indicó que «ha dado un paso adelante».

La otra novedad será la vuelta de Ortuño a la delantera, mientras que en el caso del panameño Bárcenas Rozada anunció que irá convocado, pero que no estará en el once. «Viene de un viaje largo y jugó el martes 90 minutos, no está para jugar, vendrá convocado y podrá ser un buen cambio», explicó.

La única baja del equipo para el partido de mañana es la del defensa Arribas, que está en la fase final de su recuperación y se espera que la próxima semana se incorpore al trabajo con el grupo. No obstante, tras una inactividad de casi un mes deberá esperar para volver a estar al ritmo de los compañeros y regresar a la competición.