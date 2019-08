Real Oviedo | Nueva cara en el estreno en el Tartiere

El Real Oviedo buscará esta tarde (18 horas) su primera victoria de la temporada. Lo hará ante el Lugo en un enfrentamiento marcado por las novedades. El estreno como locales de los azules servirá para observar por primera vez a algunos de los refuerzos ya que se prevén cambios en el once inicial que jugó el pasado domingo en Riazor. También será la puesta de largo del VAR en el Carlos Tartiere, que a su vez estrena nuevo césped.

El técnico Sergio Egea podrá contar finalmente con aquellos jugadores que no pudieron ser inscritos para el encuentro de la pasada jornada (Arribas, Nieto, Javi Fernández y Bárcenas), pero no con Lucas y Joselu, por lesión. Tampoco estará el centrocampista Jimmy ya que deberá cumplir el encuentro de sanción que arrastraba de la pasada campaña. El club consultó a la Federación Española si, al tener ficha federativa había cumplido el castigo en la pasada jornada, pero la respuesta ha hecho que el se decidiera no correr el riesgo de una posible alineación indebida.

En lo deportivo se esperan novedades en el once de los azules, tanto en cuanto a nombres como al sistema que empleará Sergio Egea. Lo más probable es que Sergio Egea se decante por un 4-4-2, que es su sistema preferido, aunque el pasado domingo no lo utilizó por las ausencias y por jugar a domicilio ante uno de los rivales fuertes de la categoría como es el Deportivo.

En Riazor, no obstante, el equipo funcionó mejor en la segunda mitad, sobre todo cuando pasó a ese 4-4-2 clásico que suele utilizar el entrenador y que le permitió llegar a empatar el encuentro, aunque al final el gol postrero de Christian Santos dejara a los oviedistas sin premio en cuanto a puntos.

La línea defensiva es la que más dudas presenta para esta tarde ya que fue una de las más flojas en el estreno de Liga y el titular del banquillo azul puede contar con nuevos efectivos para esa zona. Egea dio pocas pistas durante la semana ya que los dos últimos entrenamientos del equipo se realizaron a puerta cerrada y no se pudieron ver sus intenciones. No obstante, todo apunta al estreno de Juanjo Nieto en el lateral derecho, en sustitución de Diegui Johannesson, al que el club sigue buscando una salida, que todo apunta será al extranjero en caso de producirse.

En el centro de la defensa también se esperan novedades. El técnico cuenta con dos jugadores que no estuvieron en La Coruña: Arribas y Javi Fernández. La duda es si entrará uno de ellos o incluso los dos. El que parece que tiene más posibilidades de estrenarse es Arribas, uno de los refuerzos estrella del equipo para esta temporada y que está llamado a liderar la zaga.

En el caso de que sea este el que entre en el once, ocuparía la plaza de Carlos Hernández, mientras que lo más probable es que Christian Fernández se mantenga como central zurdo, con Mossa en el lateral izquierdo. Si Javi Fernández acompañara a Arribas, Christian Fernández podría desplazarse al lateral izquierdo en detrimento de Mossa.

Una de las novedades más destacadas del once del conjunto azul puede ser la presencia de Samuel Obeng como segundo delantero, formando pareja con Ortuño. El jugador, que llegó para el filial, convenció al entrenador argentino en pretemporada y ya fue el autor de uno de los goles del conjunto azul en el partido ante el Deportivo.

La presencia de Obeng en la alineación supondrá la salida del once de un centrocampista, probablemente Edu Cortina, con lo que la pareja de mediocentros del plantel de Egea sería la formada por Lolo y Tejera. En ese caso, Lolo retrasaría sensiblemente su posición para tomar un papel más defensivo en el equipo, dejando la tarea de creación en las botas de Tejera.

Los que no cambiarán serán los jugadores de banda del centro del campo, en las que se mantendrán Sangalli, por la derecha y Saúl Berjón, por la izquierda.

El técnico del Oviedo presentó ayer una convocatoria de 22 jugadores, que luego se quedó en 21 tras la salida de la misma de Jimmy. En la misma se encuentran dos jugadores del filial: Obeng y Riki. El míster deberá realizar tres descartes. Uno de los que probablemente no entrará en la lista final es el panameño Bárcenas, ya que solo lleva dos semanas entrenándose con el equipo.

Los jugadores están citados esta mañana, a las 12.30 horas, para concentrarse en el Hotel Ayre, donde permanecerán hasta la hora del encuentro.