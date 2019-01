Real Oviedo Anquela: «Creo en ellos y con mi equipo voy al fin del mundo» Juan Antonio Anquela. / Eloy Alonso El técnico del Real Oviedo, que no podrá contar con Berjón en Soria por una tendinitis, lamenta la falta de acierto en los últimos partidos IVÁN ÁLVAREZ Sábado, 5 enero 2019, 14:41

Lo que había comenzado como una semana positiva para el Real Oviedo en materia de lesiones se torció ayer con el revés del infortunio sufrido por Saúl Berjón. «Tiene una pequeña molestia, se le inflama el tendón y no le permite ir hacia adelante. No quiero correr ningún riesgo», ha explicado este mediodía Juan Antonio Anquela, que ha descartado la reaparición del extremo ovetense el lunes, ha puntualizado que la dolencia no es en la misma pierna afectada el pasado mes de noviembre y no ha querido escudarse en las ausencias de cara al duelo en Los Pajaritos (18 horas).

«Estos tengo y con estos voy. Creo en ellos y con mi equipo voy al fin del mundo siempre y cuando tengamos claro lo que hay que hacer», ha proclamado el entrenador oviedista, que ha explicado que eso que deben plasmar es «pelear, salir a morder y lo que la gente nos pide». Atributos que deben combinar con «el acierto», a su juicio lo que a los azules les está «faltando en los últimos partidos».

Respecto a la posibilidad de enfrentarse al Numancia con el 4-2-3-1 cómo dibujó táctico, el técnico azul ha señalado que «es el sistema con el que he jugado siempre, con dos delanteros y uno que hace la mediapunta» y ha asegurado que «al equipo hay que intentar adaptarlo a lo que más nos convenga». «Estamos dando muchas vueltas y practicando muchas cosas. En líneas generales, hemos estado casi siempre bien ordenaditos y bien armados», ha profundizado el jienense, que con la excepción de algún partido considera que «en líneas generales hemos hecho las cosas medianamente bien».

Cauto con el regreso de Joselu, al que ve adecuado para desempeñar esa función de enlace con el delantero centro, Anquela le pide al nuevo año «tenerlos a todos» y «acierto» para transformar en buenos resultados las cosas que estaban haciendo «relativamente bien» antes del parón navideño. «Hay que ganar y vamos a ver si somos capaces de hacerlo», ha asegurado el experimentado técnico andaluz, que ve al Numancia como «un equipo competitivo que tiene muchas alternativas de juego».

El técnico, que ha afirmado que se debe «mirar la hucha» a la hora de pedir a los Reyes Magos, desea sobre todo «salud». «Si tengo a los diecinueve enteros, nosotros sacamos un buen equipo. Estamos todos muy parejos. Salvo uno o dos, los demás estamos en el mismo nivel. Si lo quieres subir, hay que hacerlo a base de esfuerzo y de trabajo», ha concluido.