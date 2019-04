Real Oviedo | El objetivo azul continúa a tiro Javi Muñoz, Joselu, Ibra, Alfonso Herrero y Diegui Johannesson, durante un entrenamiento de la última semana. / ELOY ALONSO El Real Oviedo acaba la jornada a tres puntos de la sexta posición a falta de ocho duelos para el final | La jornada deja la pelea por tres plazas para disputar el 'play off' con seis aspirantes, entre ellos los de Anquela, que han recortado diferencias RAMÓN JULIO GARCÍA OVIEDO. Lunes, 15 abril 2019, 03:09

Hace una semana, cuando en el tiempo añadido Las Palmas lograba empatar y volaban dos puntos, el Carlos Tartiere prácticamente enmudeció porque veía cómo las plazas de 'play off' se alejaban y se complicaban notablemente para el Real Oviedo. Una semana después, sumados los tres puntos del encuentro ante el Reus sin jugar, el conjunto azul sigue metido de lleno entre los aspirantes a pelear por el ascenso hasta el final de temporada.

Tener opciones de meterse entre los seis primeros hasta la última jornada, primero, y lograrlo después, era el objetivo marcado por el conjunto ovetense esta temporada. La pelea está ahora entre seis equipos, que son los que aspiran a las tres plazas que parece están en juego.

Entre Osasuna, Albacete y Granada, inmersos en la lucha por las dos plazas de ascenso directo, parece que saldrá el dueño de una de las cuatro plazas. Mallorca, Málaga, Cádiz, Deportivo, Sporting y Real Oviedo están en una distancia de cuatro puntos y pelearán en las ocho próximas jornadas por meterse en el 'play off'.

Además de los azules, que sumaron los tres puntos ante el Reus sin jugar, Cádiz y Sporting fueron los únicos aspirantes que ganaron esta jornada.

Ahora que llega la hora de la verdad, el conjunto oviedista afronta ocho partidos en los que, aunque el número de implicados en la pelea y los enfrentamientos directos hacen difícil pronosticar los puntos que darán el 'play off', necesitará sumar una cifra cercana a los quince. En los finales de temporada las sorpresas están al orden del día y las urgencias de última hora hacen a equipos rendir por encima de lo que lo venían haciendo, mientras que a otros se les complican partidos sencillos.

Los de Anquela tienen el primer encuentro el próximo domingo ante el Córdoba, un rival que con la contundente derrota que encajó ayer ante el Lugo está prácticamente descendido, ya que le separan once puntos de la salvación. El siguiente compromiso será el Almería, que no está descartado para entrar en el 'play off', aunque dependerá de lo que haga la próxima jornada ante el Tenerife.

Luego los azules afrontan uno de los encuentros más complicados de los que le faltan, ya que visita el Carlos Tartiere el Granada, que esta jornada ha salido de las plazas de ascenso directo.

El Málaga, que ayer anunció la destitución del asturiano Juan Ramón López Muñiz como entrenador, es otro de los aspirantes al 'play off' al que los oviedistas visitarán. El Numancia, que está en la zona media de la clasificación, aunque todavía no tiene asegurada la permanencia, visitará el estadio ovetense en la jornadas 39.

Luego los azules se enfrentarán en tierras canarias al Tenerife, que tiene los mismos puntos que el Numancia, aunque que partía como aspirante a las primeras posiciones. También está empatado en la tabla con los dos anteriores el siguiente rival de los azules, el Rayo Majadahonda.

Los de Anquela despedirán la temporada en El Sadar ante el Osasuna. El equipo navarro es el líder y todo apunta a que llegará como equipo de Primera a ese partido.