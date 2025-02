Real Oviedo: «El objetivo es ir día a día; hacer cábalas en algo que no tienes en tu mano no viene bien»

El entrenador del Real Oviedo, José Ángel Ziganda, no ve conveniente fijarse a estas alturas un objetivo para el equipo. Habrá que ... esperar, según su opinión, hasta abril para definir donde está el techo del conjunto azul. Todo dependerá, asegura, de lo que sean capaces de hacer hasta entonces. El técnico, en su comparecencia semanal, víspera del partido de Liga, hizo referencia a varios futbolistas como el defensa Christian Fernández, al que definió como «noble», o al centrocampista Javi Mier, al que observa como un jugador «de presente y de futuro».

También hizo balance de su primer año en el banquillo azul. Se queda el preparador con las experiencias personales y con como la gente, «por como siente los colores y ama al club».

El técnico navarro no quiere mirar a largo plazo y reiteró ayer su mensaje de que la única meta es «ir día a día». Advierte de los riesgos que puede tener hacerlo: «Al final, hacer cuentas y cábalas en algo que no tienes en tu mano, no viene bien». Por ello, como dijo en otras ocasiones, «lo ideal es mirar donde estamos en abril, y a partir de ahí ya iremos viendo hasta donde llegamos».

Para llegar a ese mes de abril en las mejores condiciones lo que deben hacer, a su juicio, es «tener la cabeza fría y jugar siempre con la ilusión, fuerza y energía que merecen un partido de fútbol de nuestro nivel».

El técnico de Larrainzar da valor a la última victoria ante el Lugo, ya que reconoce que «muchas veces el equipo necesita el refuerzo de los resultados para confiar en lo que hace». Su reto como entrenador es dotar al equipo de las «herramientas ofensivas que te faciliten tener ocasiones de gol y trabajar fundamentos defensivos para que no te lleguen». Consideran que están en ese camino para tratar de ser «lo más completos posible», siendo consciente que «luego está el azar y hay momentos puntuales en los que no tienes fortuna con decisiones de terceros, o la propia estrategia, que está de por medio. Todo ello influye en los resultados, pero se iguala a final de año». Igualmente no obvia que jugando lo mejor posible «siempre tienes más opciones de ganar».

Una de las cosas en las que ha mejorado el equipo el pasado lunes ante el Lugo fue en las acciones de estrategia: «Frenamos la mala racha a balón parado. Ahora a ver si somos lo suficientemente fuertes o nos concentramos bastante como para prolongarla en positivo». El técnico recalcó que estuvieron mucho mejor en esa faceta y que dieron la sensación de ser un equipo fuerte. «Ya sabemos la incidencia que tiene en los resultados, lo vimos a favor», apostilló.

Tras cumplir su primer año en el conjunto ovetense, el técnico se queda con la gente y con la ilusión que se vive todo en torno al Real Oviedo. «Hay un enorme sentido de pertenencia, de amor a unos colores», profundiza. El técnico resalta que está teniendo «una vivencia espectacular en todos los sentidos, con momentos buenos y no tan buenos, que es algo propio del fútbol, pero con mucha ilusión por el apoyo, la unión y las ganas que siento alrededor».

Esta semana uno de los jugadores que estuvo de actualidad fue Christian Fernández, autor de un gol ante el Lugo. Además de ganarse la renovación, el cántabro recibió críticas desde Lugo por su actuación en el partido del lunes.

Ziganda deja claro que Christian «es muy importante, no solo porque juega a diario, sino porque es un ejemplo de entrega y constancia». Igualmente, dijo que el defensa, que está interviniendo como central, «lleva un año bastante bueno tanto futbolístico como personal y está dando aplomo al equipo en muchos momentos».

No oculta que «como todas las personas, no es perfecto, pero es muy noble y se entrega al 100%. Todos nos equivocamos». «Aquellos que le conocemos en el día a día sabemos que es un jugador que empuja mucho, que es verdad que tiene carácter, pero si destaco algo es su nobleza», añade.

También se refirió al canterano Javi Mier, que es uno de los jugadores que cuenta con su confianza: «Le veo de presente, y de futuro». José Ángel Ziganda recuerda que tiene cuatro pivotes y que todos «me transmiten confianza». «Están jugando Tejera y Edgar, pero Jimmy también demostró que si no lo hace es solo por falta de sitio», asegura.