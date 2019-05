Real Oviedo | Obligados a ganar para seguir con el sueño

El Real Oviedo afronta esta tarde ante el Numancia la primera de las cuatro finales que le quedan hasta el final de temporada para apurar sus opciones de meterse en el 'play off'. Los de Sergio Egea necesitan un pleno de victorias en los partidos que le faltan, por lo que no se pueden permitir un tropiezo ante los sorianos, que buscan un triunfo que les asegure la permanencia una temporada más en Segunda.

La convocatoria que ayer facilitó Sergio Egea presenta una novedad reseñable, la presencia del delantero del filial Steven, que ocupa la plaza de Toché, que se cae de la convocatoria por decisión técnica. Algo que no había sucedido hasta ahora esta temporada. También se han quedado fuera de la lista Carlos Martínez, Forlín y Javi Muñoz.

Los azules, tras la derrota del pasado lunes en Málaga, han quedado a cinco puntos de la sexta plaza, ocupada por el Cádiz. Eso hace que para mantener las opciones de llegar a los seis primeros puestos los carbayones estén obligados a sumar cuatro victorias hasta el final de temporada y esperar a que el resto de resultados les acompañen.

A esas remotas opciones de meterse en el 'play off' se aferran los oviedistas y también a la obligación de ofrecer una victoria a sus aficionados. La grada del Carlos Tartiere no ve ganar a los suyos desde el pasado 17 de marzo, cuando se impusieron al Nástic.

La semana del conjunto azul ha sido un debate entre las posibilidades matemáticas y las reales, con el equipo centrado en lograr un triunfo que les mantenga en la lucha y les permita no acabar la temporada tres semanas antes de la conclusión de la competición. En ese aspecto, el técnico ha insistido en todo momento en aferrarse a esas posibilidades que la competición les puede dar con los emparejamientos directos que faltan por disputarse. Los jugadores que han pasado por la sala de prensa esta semana se han sumado a la idea del técnico y, sobretodo, a la obligación de defender la camiseta en todos los partidos.

Egea sorprendió ayer con la ausencia en la convocatoria del delantero Toché, que desde la llegada del argentino había tenido minutos en todos los partidos. El delantero murciano, que tiene contrato para la próxima campaña, se ha quedado por primera vez fuera de una convocatoria por decisión técnica, lo que indica que no parece entrar en los planes del club para la siguiente temporada.

En la alineación azul es probable que se produzca alguna novedad en busca de más frescura en el ataque. En este sentido, la presencia de Viti en la banda derecha del centro del campo, en sustitución del panameño Bárcenas, parece que será la modificación que introduzca el técnico. El panameño no está mostrando su mejor nivel en las últimas jornadas y por eso Egea puede buscar más velocidad con la entrada del canterano azul. La otra alternativa podría ser la presencia de Omar Ramos, pero el propio Egea dejó claro el pasado viernes que no le ve en condiciones de jugar como titular.

En el resto del equipo no se intuyen más novedades, ya que Jimmy ha superado las molestias que sufrió en el entrenamiento del pasado jueves y volverá a estar en el once, como viene siendo habitual en las últimas seis jornadas. El que sigue lesionado es Forlín, mientras que Carlos Martínez y Javi Muñoz siguen sin contar con la confianza del técnico y no fueron convocados ayer.

La alineación más probable de los azules será la formada por: Champagne: Diegui Johannesson, Carlos Hernández, Javi Hernández, Christian Fernández; Viti, Jimmy, Tejera, Saúl Berjón; Joselu e Ibrahima. En el banquillo se quedarían Alfonso, Alanís, Mossa, Ramón Folch, Omar Ramos, Bárcenas y Steven. El equipo se entrenó ayer a puerta cerrada en El Requexón y se concentró por la tarde en el hotel Ayre, donde permanecerá hasta la hora del encuentro.