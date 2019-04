Del Olmo: «Los jugadores tienen que estar más comprometidos todavía de lo que están para sacar esto adelante» Joaquín del Olmo, asesor deportivo del Grupo Carso. / Alex Piña «No hemos mentido ni es un error. Es simplemente un acuerdo y cuando una parte falla, pasa lo que está pasando», indica sobre la salida de Anquela IVÁN ÁLVAREZ Jueves, 25 abril 2019, 18:25

Bajo la atenta mirada del secretario técnico, Michu, y de su segundo, José Luis Baroja, Egea estuvo respaldado en su presentación por el asesor deportivo del Grupo Carso en el Real Oviedo, Joaquín del Olmo, que le dio las gracias por tomar las riendas del equipo «en estos momentos jodidos». Antes de eso, el dirigente mexicano se refirió a los términos de la salida de Anquela y dejó claro que «es cesado» y aceptó que fuese comunicado de mutuo acuerdo, pero tras hablar con su asesor «por tema de paro pide cambiar».

Del Olmo también aseguró que al jienense se le ofreció despedirse en la sala de prensa del Carlos Tartiere y lo declinó, al igual que pidió no dejar acceder a la prensa en su despedida con los jugadores en El Requexón para evitar «la famosa imagen de la bolsa de basura» recogiendo sus pertenencias. «Lo quiero aclarar porque hay mucha controversia. No hemos mentido ni es un error. Es simplemente un acuerdo y cuando una parte falla, pasa lo que está pasando», zanjó el mexicano, que señaló que la destitución de Anquela no se produjo por la pitada de la grada del Carlos Tartiere tras el duelo contra el Córdoba, «sino por un montón de circunstancias».

«Los jugadores tienen que ser más responsables y estar más comprometidos todavía de lo que están para sacar esto adelante en los siete partidos», proclamó antes de recordar que para ellos «es momento de dar un plus». Del Olmo eludió pronunciarse acerca de si sería un fracaso no entrar en 'play off' al recordar que todavía quedan siete jornadas por disputar, al cambio de discurso de Egea en comparación con el de su predecesor en el banquillo local del Carlos Tartiere. «Contestar a esta pregunta me haría faltar a mis códigos, estoy muy contento con lo que escuché de Sergio», zanjó el dirigente azul, que aseguró que el técnico argentino «siempre fue una opción para nosotros. «No me arrepiento de ninguna decisión, las circunstancias ya son pasado. La relación siguió siempre. Estoy encantado de que esté aquí y ojalá se quede mucho tiempo más», aseguró sobre la contratación del nuevo entrenador azul en sus dos etapas en el club carbayón.

