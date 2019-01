«Los de arriba no están fallando; este año no es fácil» Omar Ramos, en El Requexón. / ELOY ALONSO Omar Ramos, que mañana se reencontrará con sus raíces ante el Tenerife, augura «un partido muy complicado tanto para ellos como para nosotros» I. ÁLVAREZ OVIEDO. Viernes, 11 enero 2019, 02:45

Con Nereo Champagne como 'cicerone', Omar Ramos, el último en sumarse al vestuario oviedista, avanza en su proceso de acoplamiento al Real Oviedo. Después de que una sobrecarga en el aductor durante el calentamiento del duelo del pasado 22 de diciembre ante el Málaga impidiese su estreno como titular, el pasado lunes volvió a tener minutos durante el duelo frente al Numancia en Soria y participó en el gol del triunfo al lanzar el córner que Christian Fernández terminaría rematando a la red.

«Poco a poco me voy encontrando mejor», aseguró ayer el extremo de San Cristóbal de la Laguna, que indicó que es normal acusar físicamente los seis meses que pasó alejado de la competición. Un período en el que mantuvo la forma ejercitándose con el Atlético Tacoronte de la Tercera canaria. «Pero no es el mismo ritmo que en Segunda ni Primera», recordó el tinerfeño, que no ocultó que siente «ese nervio de volver a jugar ya», pero lo afronta con la tranquilidad que le otorga su experiencia.

«Sé cómo va esto. Llevo muchos años jugando y más o menos es todo parecido», apostilló el exjugador del Leganés, que aludió al extenso margen de maniobra con el que cuenta el conjunto carbayón esta temporada. «Es el último partido de la primera vuelta, todavía queda mucha Liga. Si pierdes tienes todavía muchas oportunidades para seguir estando ahí, pero es verdad que sacar seis puntos seguidos es bueno para la confianza del equipo», argumentó el insular, que apuntó a la complejidad que presente la categoría de plata del fútbol español en el presente curso.

«Los de arriba no están fallando, es una Liga que es muy competitiva este año y no es fácil», expuso el atacante canario, que mañana en el Carlos Tartiere vivirá un reencuentro con sus raíces a través del duelo contra el Tenerife, el club en el que se formó, liderado desde el banquillo por el entrenador que le brindó la oportunidad de debutar en Primera, José Luis Oltra. «Es un partido especial para mí, pero para el resto del equipo es un partido más. Lo vamos a afrontar así, con ganas de sacar los tres puntos, de sumar seis seguidos, que no es fácil», declaró la última incorporación del conjunto carbayón, que por su experiencia previa a las órdenes del técnico valenciano augura un encuentro «muy intenso».

«Más cerca del 'play off'»

«Va a ser un partido muy complicado tanto para ellos como para nosotros. El que esté más acertado se va a llevar los puntos y espero que seamos nosotros», profundizó. Sin querer excusarse en los tres días de descanso menos que su rival con los que afrontará el conjunto carbayón la cita de mañana, indicó que «si no estamos bien, por mucho tiempo que haya pasado no vas a ganar», por lo que instó a protagonizar un buen inicio para fraguar un triunfo que les permita encadenar dos victorias y situarse «más cerca del 'play off', que es importante».

«Es un partido más para estar más arriba y ese es nuestro objetivo», señaló el canterano del club 'chicharrero', cada vez más integrado en El Requexón y en la capital del Principado. «Estoy muy a gusto y poco a poco voy adaptándome a la ciudad y al equipo. Desde el principio estoy muy bien y muy contento de estar aquí», apostilló.