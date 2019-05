«Tuvimos opciones de engancharnos y no fuimos capaces» Saúl Berjón. / ELOY ALONSO El capitán azul, Saúl Berjón, se muestra realista y afirma que las opciones de 'play off' pasan solo por un milagro M. SUÁREZ OVIEDO. Jueves, 30 mayo 2019, 03:12

El atacante carbayón, Saúl Berjón, fue claro a la hora de analizar el rendimiento de los azules. El futbolista explicó que fue el propio equipo el que no fue capaz de aprovechar las oportunidades que tuvo durante todo el año de entrar en puestos de promoción. La última, la perdida junto a los tres puntos en el Heliodoro ante el Tenerife (2-1).

«Tuvimos tres o cuatro opciones para engancharnos a esa lucha, y no fuimos capaces. Una vez más no supimos dar ese paso y lo más realista es pensar ya en el año que viene», apuntó el ovetense.

Berjón, que no pudo jugar en Tenerife por sanción, señaló que en la última jornada todos los resultados se dieron al revés de cómo necesitaba el Oviedo. El centrocampista lamentó el empate del Cádiz y la victoria del Dépor, pero sobre todo la decepción que deja la derrota azul a dos jornadas del final.

«No es un fracaso, no pararemos hasta conseguir el objetivo, pero una decepción sí. Volvimos a tener oportunidad y volvimos a no conseguirlo. Este año no había un Levante que ganara todo, pero sí muy buenos equipos. El sabor de boca de la afición entiendo que sea malo, y es el mismo que el del vestuario. Estamos jodidos», sentenció el futbolista azul.

El capitán del Real Oviedo explicó que para estas dos últimas jornadas solo queda un objetivo a cumplir antes de pensar en la próxima temporada. No es otro que sumar todo lo posible y de la mejor manera a falta de «un milagro» que les permita colarse en 'play off'.

«Ahora solo podemos afrontar estos dos partidos buscando la victoria. Sumar esos seis puntos que posiblemente no valgan para nada y hacer con buen juego. Luego ya habrá qué pensar en qué nos ha pasado», concluyó el jugador asturiano.

Berjón volverá previsiblemente al once ante el Rayo, lugar donde le sustituyó Barcenas en Tenerife. El capitán espera dejar «un buen sabor de boca» en el que será el último partido de la temporada para los azules ante su afición.