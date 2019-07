«Es un orgullo estar en el primer equipo, hay que pelear para consolidarnos» El delantero Steven posa con los participantes en el campus del Real Oviedo. / REUTERS El canterano Steven, que ayer visitó el campus, destacó la ilusión con la que afronta su primera temporada como jugador de la primera plantilla. R. J. G. OVIEDO. Sábado, 6 julio 2019, 03:27

El delantero Steven afronta ilusionado la próxima temporada. Será, por primera vez, un jugador más de la primera plantilla. Lo tendrá complicado, pero el resto de pelear por un puesto en el once del Real Oviedo no le asusta.

El jugador azul, que ayer visitó el campus del club y compartió un buen rato con las jóvenes promesas, es consciente de que el hecho de ser uno más en la plantilla de Sergio Egea le dota de «una responsabilidad que tienes que asumir y pelear». Pero, en cualquier caso, afirmó que «está muy bien que nos hayan subido, es un orgullo, pero tenemos que consolidarnos ahí arriba».

Preguntado por cómo afrontará el verano, Steven dijo que no será de una manera distinta en el sentido de prepararse para hacer una «buena pretemporada» que, asume, «va a ser mas difícil porque tendré que dar un plus más, pero estoy con muchas ganas».

El delantero no considera que será nuevo empezar con los mayores: «Llevo tres años haciendo la pretemporada con el primer equipo y ahora parece un año más». «Aunque es diferente porque tienes ficha del primer equipo, sabes que te vas a quedar ahí y tienes que aportar algo este año», puntualizó.

En la recta final de la pasada temporada, Sergio Egea mostró su confianza en Steven al incluirlo en casi todas las convocatorias e, incluso, al darle la oportunidad de ser titular en el encuentro ante el Rayo Majadahonda. Ahora, a un par de días de iniciar la pretemporada, el jugador, que reconoce que no ha hablado con el entrenador, sabe que «confía en mí y es lo único que me importa». Tanto la confianza del entrenador como la del club para hacerle ficha con el primer equipo, afirma, es algo que «ayuda mucho».

Mayor competencia

Lo que está claro es que la competencia en el primer equipo será mayor que la que venía teniendo en el filial. Pero no es algo que asuste a Steven: «Este año lo afrontaré de diferente manera. Eres un jugador más y, a partir de ahí, que sea mi trabajo y lo que vaya haciendo lo que me ponga donde deba estar».

Respecto al inicio de Liga ante el Deportivo de Juan Antonio Anquela, destacó que «no pude ser mejor». «Al lado de casa para que venga nuestras familias y nuestra gente, contra Anquela o quien sea», señaló y añadió que «será nuestro primer partido de Liga y lo queremos hacer bien, sabiendo que hay que ir a por los tres puntos desde el primer partido». Lo que no le importa es el dorsal que lucirá. «Igual me lo elige Silvino -el utillero- y me dice 'este es tu número y fuera'. A mí me da igual con tal de estar ahí arriba. Me da igual si es el '20', el '25' o el '2'. Yo estoy contento».

Sobre la visita al campus, destacó que es «es una pasada ver a estos chavales que tienen el escudo del Oviedo siempre en mente» y reconoció que la única pregunta complicada fue si prefería a Cristiano o Messi: «Ahí saltan un poco las chispas».