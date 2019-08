Real Oviedo | Ortuño y Nieto ya son jugadores azules

Tras unos días sin anuncios oficiales y de trabajo en los despachos, el Real Oviedo hizo pública ayer la incorporación de dos jugadores: el delantero Alfredo Ortuño y el lateral derecho Juanjo Nieto. En el caso del atacante llega cedido por el Albacete, mientras que el defensor firma por dos temporadas, tras haber finalizado su contrato con el Hércules.

Los dos jugadores ya están en Oviedo y pasarán hoy el preceptivo reconocimiento médico antes de su incorporación definitiva. En principio no está previsto que ninguno de los dos viaje a Salamanca, donde el conjunto azul jugará un nuevo encuentro amistoso frente al Salamanca CF UDS, pero no participarán en el mismo. La previsión es que los dos se incorporen a los entrenamientos mañana con sus nuevos compañeros. El delantero Ortuño ha realizado la pretemporada con el Albacete, aunque no disputó los partidos amistosos, mientras que Nieto se estaba entrenando por su cuenta.

El acuerdo de cesión con Ortuño se alcanzó después de que el jugador renunciara a parte de su ficha, el Albacete se haga cargo de otra y el conjunto azul abone el resto. Además, el acuerdo incluye una cláusula de compra obligatoria por parte de los azules en caso de ascenso a Primera. Además, si disputara alguno de los partidos contra el equipo manchego, el Real Oviedo debería abonar una compensación económica similar a la que debían pagar los albaceteños en el caso de Susaeta.

El delantero aseguró a los medios del club que afronta esta nueva etapa «orgulloso» y promete entrega. «Me dejaré el alma para dar mi mejor versión y ayudar al equipo con goles y trabajo diario», aseguró. A sus 28 años se trata de un jugador con experiencia en la categoría, con 172 partidos disputados, en los que marcó 45 goles. En la pasada campaña fue cedido por el Albacete al Extremadura en el mercado de invierno.

El mejor registro goleador de Ortuño fue en la campaña 2016-2017 en las filas del Cádiz, equipo con el que logró 17 tantos. Esa campaña el máximo goleador de la categoría fue el que ahora será su compañero, Joselu, que en el Lugo marcó 23 tantos.

Nacido en la localidad murciana de Yecla, se formó en las categorías inferiores de ese equipo, del que pasó en juveniles al Albacete, con el que debutó en Segunda. Luego pasó por equipos como Getafe B, La Hoya Lorca, Levante B, Granada, Girona, Las Palmas, Zaragoza, Mallorca y Cádiz. Después de Cádiz y con interés de varios equipos, entre ellos el Real Oviedo, recaló en el Real Salt Lake, de la MLS, para regresar la pasada temporada al Albacete.

El otro fichaje anunciado ayer por el club oviedista es el del lateral derecho Juanjo Nieto, de 24 años, que la pasada temporada jugó en Segunda B en las filas del Hércules. El acuerdo con el futbolista es por dos temporadas. Nieto se formó en las categorías inferiores del Castellón, equipo de su ciudad natal. Posteriormente se incorporó al Valladolid Promesas y también jugó en el Atlético Baleares, Mallorca y finalmente en el Hércules, con el que la pasada campaña disputó 40 partidos, incluidos los del 'play off' de ascenso. En la temporada 2016-2017, con 22 años, debutó en las filas del Mallorca en Segunda, disputando siete encuentros.

El jugador contaba con ofertas de varios equipos de Segunda, como el Numancia y Tenerife, pero finalmente se decantó por el conjunto ovetense, con el que llevaba negociando desde hace varias semanas.

Con la llegada de estos dos jugadores al Carlos Tartiere ya son cinco los fichajes realizados por el conjunto ovetense, tras los de Sangalli, Javi Fernández y Arribas, además de la incorporación al primer equipo de ocho jugadores que estaban en el filial.