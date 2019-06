Osasuna vende todas las localidades sin reservar para la afición azul

La Asociación de Peñas Azules del Real Oviedo (APARO) informó ayer sobre la inexistencia de localidades a la venta para afición visitante en El Sadar. No solo no se va a enviar ningún paquete de entradas específico a Oviedo por parte del club local, sino que directamente no se ha contemplado la reserva de ninguna localidad con dicho fin.

El CA Osasuna, comunicó la propia APARO, no enviará entradas para los oviedistas que tuvieran intención de desplazarse hasta Pamplona debido a que no se solicitaron con una semana de margen. El club rojillo justifica así que todo el aforo se encuentre ya vendido y elude la obligación de reservar parte para la afición oviedista, que no podrá arropar a los suyos el sábado.

La situación provocará inevitablemente que el Real Oviedo se juegue sus últimas opciones de entrar en promoción sin uno de sus valores más preciados, la afición, en ningún sector de la grada.

La APARO lamentó lo sucedido y explicó en un comunicado que ningún club de la Liga de Fútbol Profesional cumple habitualmente ese plazo. El órgano de representación de las peñas azules aclaró que es la misma semana del encuentro, una vez acabada la jornada anterior, cuando se procede a hacer la solicitud de localidades para el desplazamiento de la afición visitante.

En este caso, condicionado por el aplazamiento al martes de la jornada 41 de Liga, Osasuna optó hace días por poner a la venta el espacio reservado normalmente para la afición rival, por lo que resultará imposible para la carbayona acceder a esas localidades. APARO y club anunciaron medidas para que no vuelva a suceder.