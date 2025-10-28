Ourense 4-2 Real Oviedo: otro bochorno y ridículo azul en la Copa del Rey

El Real Oviedo parece abonado al ridículo en la Copa del Rey. Este martes ofreció un nuevo capítulo ante el Ourense, conjunto de Primera ... RFEF, con el que cayó derrotado en la prórroga (4-2). Y eso que el guardameta Moldovan detuvo un penalti en el último minuto. Los jugadores ovetenses se adelantaron por dos veces en el marcador, pero luego fueron incapaces ante un conjunto gallego al que le bastó meter más intensidad. El hecho es que ninguno de los futbolistas que este martes tuvo la oportunidad se reivindicó. La única noticia positiva que dejó el partido fue el debut del juvenil Pablo Agudín, que mandó un disparo a la cruceta.

La apuesta del técnico Luis Carrión fue por un once completamente diferente al del último encuentro de Liga. Se estrenó esta temporada el portero Moldovan, mientras que el resto fueron los menos habituales, aunque todos ellos habían pasado por las alineaciones en algún momento. El partido estaba plano hasta que apareció Hassan, que, en la primera ocasión que encaró a un rival, fue objeto de penalti por parte de Hugo Sanz, que cortó su internada por la línea de fondo. La pena máxima la ejecutó Brekalo con un fuerte disparo.

Ourense Alberto; Prado, Carmona, A. Pérez (Jelbat, min.62), Sanz; Aranzabe (Nacho Castillo, min.75), Ramos (Gueye, min.99), David Muñoz (Kensley, min.75), Camus (Guerrero, min.62); Amin y Punzano (Ouhdadi, min.27). 4 - 2 Real Oviedo Moldovan; Lucas, Bailly, Dani Calvo, Rahim (Javi López, min64); Hassan (Brandon Domingues, min.81), Sibo, Reina (Colombatto, min.56), Brekalo (Agudín, min.56); Ilic (Fede Viñas, min.64) y Álex Forés (Chaira, min.100). Goles: 0-1: min.16, Brekalo. 1-1: min.53, Ramos. 1-2: min.60, Ilic. 2-2: min.90+4, Jelbat. 3-2: min.98, Ouhdadi. y 4-2: min.113, Amin de penalti.

Árbitro: Adrián Cordero, del Comite Cántabro. Mostró tarjetas amarillas a los locales Ouhdadi, Amin, Ramos, Jelbat y Carmona, y a los visitanes Rahim, Dani Calvo y Fede Viñas.

Asistencia: unos 3.300 espectadores en el estadio de O Couto.

Incidencias: 16 grados. Carmona y Dani Calvo fueron los capitanes. Terreno de juego en regulares condicones. Puso el balón en juego el Real Oviedo.

Con el partido encarrilado, los azules mantuvieron el guión y acariciaron el segundo gol en un remate de Reina tras un saque de esquina. Los ovetenses disfrutaban de una tarde tranquila ya que el Ourense comenzó voluntarioso, pero poco a poco se fue difuminando y perdiendo la energía inicial. Su mayor logro era hacer que se jugara algo más en el campo ovetense. El estado del terreno de juego tampoco permitía la circulación rápida del balón. El que más lo intentaba era Reina, pero el equipo no acababa de llegar al área de los locales.

Los carbayones acabaron dormidos la primera mitad y los gallegos estuvieron a punto de aprovecharlo en el tramo final. Primero en un saque de esquina que cayó en el borde del área pequeña y no encontró rematador. Más clara fue la oportunidad postrera, en la que Ouhdadi obligó a Moldovan a realizar una buena estirada. El descanso llegó así con los de Luis Carrión pasando por apuros y, al mismo tiempo, agradecidos de que el árbitro mandara a los dos equipos a los vestuarios. Con la ley del mínimo esfuerzo y un juego ramplón, los ovetenses se metieron en el vestuario por delante en el marcador y con el duelo encarrilado.

El segundo acto empezó como acabó el primero, con los ovetenses aletargados y dando facilidades a los locales. El balón estaba más cerca de Moldovan que del portero local. La situación empezaba a ser realmente preocupante. Así fue como, a los 53 minutos, un error de Reina en la salida de balón la aprovecharon los locales para que Ramos pusiera las tablas en el marcador con un disparo ajustado al poste. El gol era el premio justo al esfuerzo de los gallegos, que lo estaban rondando desde el final del primer tiempo.

La reacción de Luis Carrión fueron realizar los dos primeros cambios. Colombatto entró por Reina y la plaza de Brekalo fue para Pablo Agudín, que debutó con la camiseta del primer equipo. Ilic deshizo la igualdad en el marcador en una de las pocas jugadas hilvanadas del equipo. Colombatto combinó con Álex Forés, que la dejó en la frontal, desde donde el serbio colocó ajustado al poste.

El gol, sin embargo, cambió poco las cosas, ya que las oportunidades para los locales se seguían repitiendo y solo la falta de puntería impedía que el Ourense mandara el balón al fondo de la red. Los azules se mostraban imprecisos en la salida de balón y seguían pasando apuros. Las fuerzas empezaron a fallar a los gallegos y eso lo aprovechó el conjunto ovetense para tener un par de ocasiones claras para sentenciar. La primera, para Fede Viñas, que se lió a la hora de rematar. La segunda, en una buena acción de Pablo Agudín, que mandó un balón a la cruceta desde fuera del área.

También se encontró con la madera el Ourense, que seguía sacando fuerzas de flaqueza para tratar de igualar. Sin embargo, el empate llegó en el último minuto añadido. En una falta lateral en la que Jelbat se adelantó a la defensa para cabecear.

Los azules, noqueados, no mejoraron en la prórroga y fueron un juguete roto en manos del colista de Primera RFEF. Así llegó el tercer gol, obra de Ouhdadi, que aprovechó la pasividad de la defensa. El ridículo azul tuvo su cumbre a falta de cinco minutos con un penalti cometido por Bailly y transformado por Amin. En el último minuto, el meta Moldovan detuvo un penalti lanzado por Guerrero y evitó la manita del Ourense.