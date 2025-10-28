El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Caras decepcionadas entre los jugadores azules en el pitido final por un bochornoso resultado.

Ourense 4-2 Real Oviedo: otro bochorno y ridículo azul en la Copa del Rey

El Real Oviedo fue eliminado de forma más que merecida por el Ourense en un esperpético encuentro en el que los de Luis Carrión ofrecieron una imagen lamentable

Ramón Julio García

Ramón Julio García

Oviedo

Martes, 28 de octubre 2025, 22:22

El Real Oviedo parece abonado al ridículo en la Copa del Rey. Este martes ofreció un nuevo capítulo ante el Ourense, conjunto de Primera ... RFEF, con el que cayó derrotado en la prórroga (4-2). Y eso que el guardameta Moldovan detuvo un penalti en el último minuto. Los jugadores ovetenses se adelantaron por dos veces en el marcador, pero luego fueron incapaces ante un conjunto gallego al que le bastó meter más intensidad. El hecho es que ninguno de los futbolistas que este martes tuvo la oportunidad se reivindicó. La única noticia positiva que dejó el partido fue el debut del juvenil Pablo Agudín, que mandó un disparo a la cruceta.

