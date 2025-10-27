El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
El defensa Bailly bromea con el centrocampista Colombatto en un entrenamiento del Real Oviedo. Álex piña
Ourense - Real Oviedo, este martes a las 19 horas

El Real Oviedo llega a la Copa del Rey con descansos y canteranos

Luis Carrión prescinde de Rondón, Carmo y Nacho Vidal, Ejaria y Santi Cazorla se quedan por lesión y entran en la lista Dieguito y Pablo Agudín

Ramón Julio García

Ramón Julio García

Oviedo

Lunes, 27 de octubre 2025, 17:52

Comenta

El Real Oviedo buscará un balón de oxígeno en la Copa del Rey y tratará de plantarse en la segunda ronda teniendo que ganar al Ourense CF en el choque se jugará mañana a las 19 horas en el campo de O Couto. Luis Carrión dará minutos a los menos habituales en la Liga y dejó en Oviedo para que descansen a nacho Vidal, David Carmo y Salomón Rondón. Ovie Ejaria se queda tras las molestias musculares que tuvo en Girona y Santi Cazorla sigue en el proceso de recuperación de su rodilla. Las grandes novedades de la lista son los canteranos Dieguito y Pablo Agudín.

Los 22 jugadores citados para el partido son: Moldovan, Aarón Escandell, Bailly, Rahim, David Costas, Alberto Reina, Sibo, Ilyas, Fede Viñas, Hassan, Colombatto, Dani Calvo, Luengo, Brandon, Brekalo, Forés, Dendoncker, Ilic, Lucas, Javi López, Agudín y Dieguito. Vuelve a la lista Oier Luengo que se había quedado en Oviedo el pasado fin de semana.

Todo apunta a que Moldovan jugará su primer partido oficial con la elástica azul y que jugadores como Lucas, Dani Calvo, Sibo, Brandon Domingues o Álex Forés tendrán los minutos que de momento se les niegan en la Liga y que algunos titulares descansarán, aunque el hecho que el próximo partido de Liga se juegue en lunes da mucho margen de recuperación al equipo.

El encuentro será dirigido por el cántabro Adrián Cordero vega que tendrá como asistentes al gijonés Israel Bárcena y a la llanisca Judith Romano, quiénes dirigieron al Oviedo en su primera victoria de la temporada ante la Real Sociedad.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La autopsia confirma la muerte violenta del vecino de Barredos, en Laviana, que recibió una paliza
  2. 2 Los mayores de 70 años tendrán que renovar el DNI permanente
  3. 3 Dos noches a la intemperie tras caer por un terraplén de ocho metros: localizan al hombre de 87 años desaparecido en Corvera
  4. 4 Herido un policía en Gijón al salvarle la vida a un hombre que intentó lanzarse desde el Cerro
  5. 5 Sporting de Gijón 1-0 Zaragoza | El fortín de El Molinón resiste al Zaragoza
  6. 6 Saltan chispas entre Vinicius y Lamine Yamal
  7. 7 Asturias simulará este miércoles una catástrofe: así sonarán las sirenas de emergencia en 14 presas
  8. 8

    Monte de Piedad de Gijón: de casa de empeño a hotel boutique
  9. 9 Ofrecía una vivienda protegida como alquiler turístico en Nuevo Roces, en Gijón
  10. 10 Fallece en Oviedo la comerciante María Elvia Clemente, hermana de Fina, con sólo dos días de diferencia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El Real Oviedo llega a la Copa del Rey con descansos y canteranos

El Real Oviedo llega a la Copa del Rey con descansos y canteranos