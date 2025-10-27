El Real Oviedo llega a la Copa del Rey con descansos y canteranos

Ramón Julio García Oviedo Lunes, 27 de octubre 2025, 17:52 Comenta Compartir

El Real Oviedo buscará un balón de oxígeno en la Copa del Rey y tratará de plantarse en la segunda ronda teniendo que ganar al Ourense CF en el choque se jugará mañana a las 19 horas en el campo de O Couto. Luis Carrión dará minutos a los menos habituales en la Liga y dejó en Oviedo para que descansen a nacho Vidal, David Carmo y Salomón Rondón. Ovie Ejaria se queda tras las molestias musculares que tuvo en Girona y Santi Cazorla sigue en el proceso de recuperación de su rodilla. Las grandes novedades de la lista son los canteranos Dieguito y Pablo Agudín.

Los 22 jugadores citados para el partido son: Moldovan, Aarón Escandell, Bailly, Rahim, David Costas, Alberto Reina, Sibo, Ilyas, Fede Viñas, Hassan, Colombatto, Dani Calvo, Luengo, Brandon, Brekalo, Forés, Dendoncker, Ilic, Lucas, Javi López, Agudín y Dieguito. Vuelve a la lista Oier Luengo que se había quedado en Oviedo el pasado fin de semana.

Todo apunta a que Moldovan jugará su primer partido oficial con la elástica azul y que jugadores como Lucas, Dani Calvo, Sibo, Brandon Domingues o Álex Forés tendrán los minutos que de momento se les niegan en la Liga y que algunos titulares descansarán, aunque el hecho que el próximo partido de Liga se juegue en lunes da mucho margen de recuperación al equipo.

El encuentro será dirigido por el cántabro Adrián Cordero vega que tendrá como asistentes al gijonés Israel Bárcena y a la llanisca Judith Romano, quiénes dirigieron al Oviedo en su primera victoria de la temporada ante la Real Sociedad.