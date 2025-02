Real Oviedo: El Oviedo abre la puerta a Borja Valle

Dicen que segundas partes no son buenas y, aunque no tiene por qué ser así, en el caso de Borja Valle puede afirmarse que es ... cierto. Su segunda etapa en el Real Oviedo no ha sido como al berciano le hubiese gustado. El ya exatacante azul volvió a despedirse ayer por segunda vez del Real Oviedo y de su afición. Aunque lo hace con un 'hasta pronto', parece complicado que vuelva a haber un tercer regreso a la que siempre considerará una de sus casas. «Gracias por dejarme vivir de nuevo este club, esta ciudad y este estadio. Ha sido un placer y un orgullo volver a representar al Oviedo», explicó el jugador en su carta de despedida.

Valle no seguirá un año más en El Requexón, aunque, como él mismo confirmó en su presentación -hace ya seis meses-, sí había alguna posibilidad de renovar recogida en su contrato. «Se ha firmado hasta final de temporada, con opciones de continuar. Cuando llegue el momento, nos reuniremos, hablaremos y decidiremos», comentó entonces un Borja Valle al que acompañaba de cerca Francesc Arnau.

La llegada del berciano iba a ser el primero de los pocos movimientos que se esperaban en el mercado invernal y, finalmente, acabó siendo también el único. Su llegada, tal y como explicó el propio Arnau, se debió «a su disposición para ajustar sus números a un salario ya ajustado de por sí». En él se vertieron las esperanzas de encontrar un revulsivo para la segunda vuelta. «Esperamos que sea un futbolista diferencial y que aporte competencia a la segunda línea de ataque. Puede jugar de extremo, de mediapunta o de segundo punta, y puede hacerlo yendo al espacio o aportando posicionalmente», comentó Arnau.

«A veces las cosas no salen como a uno le gustaría, pero me voy feliz, en paz y orgulloso de mi regreso tanto tiempo después»

Valle venía dispuesto a aceptar cualquier rol, pero la realidad fue que le costó entrar en dinámica. Participó en 21 encuentros de Liga, pero solo en cuatro de ellos como titular, y su primera salida de inicio en el once no llegó hasta once jornadas después de su inscripción. El berciano tuvo tiempo a destacar como asistente. Lo hizo ante el Espanyol en la segunda mitad para que marcase Nahuel y repitió último pase, en esa ocasión de cabeza, hace solo dos semanas ante el Rayo para asistir a Blanco Leschuk.

Aun así, el guión no ha sido el esperado por ambas partes. «A veces las cosas no salen como a uno le gustaría, pero, aun así, me voy feliz, en paz y orgulloso de mi regreso después de tanto tiempo», reconoció en su carta un Borja Valle que siempre manifestó públicamente que, pese a no jugar, no se arrepentía de volver al Oviedo. «Solo deseo que pronto toda la afición vuelva a sonreír junta en el Carlos Tartiere».