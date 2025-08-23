El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La primera etapa de la Vuelta a España, en directo
Álex Piña

El Oviedo con todos ante el Real Madrid

Paunovic incluye en la convocatoria a Bailly, Dendoncker y Brekalo y también a COombatto, pese a su falta de rodaje

Ramón Julio García

Ramón Julio García

Oviedo

Sábado, 23 de agosto 2025, 16:38

Veljko Paunovic va con todo para el partido de mañana ante el Real Madrid. El serbio ha incluido en la convocatoria a los tres últimos fichajes, Eric Bailly, Leander Dendocker y Josip Brekalo, además sorprende la llamada de Santiago Colombatto, que apunta a ser uno de los descartes ya que son 25 los citadso y no todos podrán estar en el banquillo.

Los llamados por Paunovic para mañana son: Moldovan, Aarón Escandell, Bailly, Rahim, Costas, Sibo, Ilyas Chaira, Santi Cazorla, Fede Viñas, Hassan, Colombatto, Dani Calvo, Ovie Ejaria, Oier Luengo, Borja Sánchez, Brandon, Brekalo, Forés, Dendoncker, Ilic, Nacho Vidal, Rondón, Lamine, Omar Falah y Marco Esteban. Alberto reina se pierde el choque por sanción y Lucas Ahojado por lesión.

El equipo tendrá una sesión de activación mañana a las 13.30 horas y posteriormente se concentrará en el hotel Monumental Naranco a la espera de que llegujen las 21.30 y medirse al Real Madrid y devolver el fútbol de Primera División al Carlos Tartiere 24 años después del último encuentro, también frente al conjunto blanco.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un hombre fallece en Llanes al precipitarse desde el paseo costero de San Pedro a las rocas del acantilado
  2. 2 Diez años de cárcel para dos individuos por estar a punto de matar a un hombre en Gijón
  3. 3 Estafan a jóvenes argentinos con falsas promesas de fútbol: detenido un directivo de «un modesto» club asturiano
  4. 4 El detenido por la muerte de la avilesina Noelia González pasa su primera noche en la cárcel
  5. 5

    Los coches sin etiqueta podrán acceder a la Zona de Bajas Emisiones de Oviedo si estacionan en un parking
  6. 6 «Hasta la visita de Pedro Sánchez no habían venido los hidroaviones al incendio de Degaña»
  7. 7 Herido un motorista en Gijón tras caer por esquivar a un peatón
  8. 8 Alarma en Gijón al arder la nave de Bodegas Tino, en el polígono industrial de Roces
  9. 9 Condenada por prender fuego al coche en el que dormía su exnovio en Gijón
  10. 10 El duelo irrepetible entre Real Oviedo y Real Madrid

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El Oviedo con todos ante el Real Madrid

El Oviedo con todos ante el Real Madrid