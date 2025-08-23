El Oviedo con todos ante el Real Madrid Paunovic incluye en la convocatoria a Bailly, Dendoncker y Brekalo y también a COombatto, pese a su falta de rodaje

Ramón Julio García Oviedo Sábado, 23 de agosto 2025, 16:38

Veljko Paunovic va con todo para el partido de mañana ante el Real Madrid. El serbio ha incluido en la convocatoria a los tres últimos fichajes, Eric Bailly, Leander Dendocker y Josip Brekalo, además sorprende la llamada de Santiago Colombatto, que apunta a ser uno de los descartes ya que son 25 los citadso y no todos podrán estar en el banquillo.

Los llamados por Paunovic para mañana son: Moldovan, Aarón Escandell, Bailly, Rahim, Costas, Sibo, Ilyas Chaira, Santi Cazorla, Fede Viñas, Hassan, Colombatto, Dani Calvo, Ovie Ejaria, Oier Luengo, Borja Sánchez, Brandon, Brekalo, Forés, Dendoncker, Ilic, Nacho Vidal, Rondón, Lamine, Omar Falah y Marco Esteban. Alberto reina se pierde el choque por sanción y Lucas Ahojado por lesión.

El equipo tendrá una sesión de activación mañana a las 13.30 horas y posteriormente se concentrará en el hotel Monumental Naranco a la espera de que llegujen las 21.30 y medirse al Real Madrid y devolver el fútbol de Primera División al Carlos Tartiere 24 años después del último encuentro, también frente al conjunto blanco.