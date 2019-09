El Oviedo apurará el último día de mercado en varios frentes Ortuño, que reforzó el frente de ataque oviedista en este mercado, logró en Fuenlabrada su segundo gol como oviedista. / ORIHUELA El club tiene abierta la opción de Dani Torres, pero no es la única que se valorará a lo largo de la jornada de hoy por parte de la entidad | El club espera cerrar una o dos incorporaciones, mientras que la salida de Diegui Johannesson vuelve a estar sobre la mesa R. J. G. OVIEDO. Lunes, 2 septiembre 2019, 03:51

Antes de que el mercado se cierre esta medianoche, el Real Oviedo mantiene abiertos varios frentes tanto para que se produzca alguna llegada como para posibles salidas. Se presenta una jornada para el conjunto azul movida, ya que la idea es estar pendiente de cualquier posibilidad que surja, tanto en el capítulo de incorporaciones como para salidas de alguno de los jugadores que no están contando para el técnico.

Las dos opciones que siguen sobre la mesa y se podrían confirmar son las de la incorporación del centrocampista del Alavés Dani Torres y la posible salida de Diegui Johannesson. No son las únicas novedades que se podrían producir en un día que se espera frenético para muchos clubes y el Real Oviedo no será una excepción. Sin embargo, no está descartada alguna otra llegada, en función de las posibilidades que presente el mercado, que en las últimas horas se ha movido para la entidad oviedista.

En el caso del colombiano Dani Torres, el conjunto azul mantiene el acuerdo con el jugador, que está a la espera que se confirme su salida del Alavés. El club carbayón no tiene constancia de que el jugador baraje otras opciones, pese a que en las últimas horas se ha hablado del posible interés del Deportivo y otros clubes de Segunda. En ese sentido, existe cierta tranquilidad y la operación depende también de que en las últimas horas ha surgido una nueva oportunidad para incorporar a otro jugador que podría ser más interesante vistas las necesidades mostradas por el equipo en estas tres primeras jornadas.

En la entidad azul se valora ahora la posibilidad de que sea otro el perfil de futbolista que pueda encajar más que el centrocampista colombiano. Las negociaciones en este frente estaban abiertas a última hora de ayer y se espera que se concreten a lo largo del día de hoy.

En cuanto a las salidas, ha surgido una oferta interesante del extranjero para Diegui Johannesson. El zaguero sigue sin entrar en los planes del técnico, pese a que ya ha sido titular en dos de los tres partidos disputados por las ausencias de los otros dos laterales derechos del equipo.

El club lleva todo el verano esperando la salida del hispanoislandés, pero al jugador no le ha convencido ninguna de las opciones que tuvo y apostó por quedarse en el club y pelear por encontrar un hueco en el equipo, como ha hecho hasta ahora. Sin embargo, las cosas han cambiado y la nueva posibilidad que se le ha presentado sí podría encajar en lo que busca el futbolista en caso de salir.

Lo que parece claro es que Egea va a apostar por darle el lateral derecho a Nieto y en la recámara está Lucas, al que las lesiones han impedido hasta ahora entrar en el equipo. En el caso de que finalmente Diegui Johannesson aceptara la oferta para jugar en el extranjero, el club podría plantearse una incorporación, en función de lo que depare la última jornada del mercado.

El que no está dispuesto a salir es el delantero Ibra, al que Egea nuevamente dejó en el banquillo el pasado sábado, utilizando a Sangalli como segundo delantero por delante de él. El atacante quiere reclamar una oportunidad con su trabajo y confía en sus posibilidades.

El conjunto azul ha realizado hasta ahora cinco incorporaciones: Arribas, Sangalli, Javi Fernández, Nieto y Ortuño, además de los jugadores del filial Lucas, Jimmy, Borja Sánchez, Edu Cortina y Lolo.

Lo que parece claro es que mañana será un día de actividad importante en las oficinas del club carbayón y que se apurará hasta el último momento para tratar de ajustar la plantilla con alguna llegada y alguna salida.