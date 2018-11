El Oviedo busca refugio en el Tartiere Champagne, a la izquierda, podría arrebatar a Alfonso Herrero la titularidad esta tarde. / ÁLEX PIÑA El equipo afronta el encuentro de esta tarde ante el Mallorca con las incógnitas del 'once' y el sistema Carlos Hernández y Aarón Ñíguez son las novedades en la convocatoria de la que se cayeron Borja Sánchez y Steven RAMÓN JULIO GARCÍA OVIEDO. Domingo, 4 noviembre 2018, 02:18

El Real Oviedo regresa esta tarde al Carlos Tartiere para recibir al Mallorca, con la intención de mantener la racha de buenos resultados como local de las últimas jornadas. El equipo llega al encuentro con muchas incógnitas, ya que la alineación y el sistema plantean dudas que solo se despejarán una hora antes del encuentro, cuando la haga pública el técnico, que sigue dando vueltas a la forma de jugar del equipo, ya que hasta ahora ninguno de los dibujos ha tenido continuidad.

Las dudas afectan desde la portería, en la que podría debutar Champagne, hasta la delantera, donde se mantiene la incógnita de la posible presencia de dos delanteros. Incluso, las interrogantes se extienden al centro del campo, donde no sería extraño que hubiera novedades.

La principal novedad en la convocatoria que ayer facilitó el técnico es la vuelta del defensa Carlos Hernández, ocho semanas después de lesionarse ante el Zaragoza. También vuelve a la lista Aarón Ñíguez, que fue baja por lesión en la pasada jornada ante el Nástic. El regreso de estos dos futbolistas a la lista ha hecho que se cayeran de la misma los jugadores del filial Borja Sánchez y Steven, que viajaron ayer con el filial para jugar esta tarde ante el Gernika.

La derrota del pasado domingo, en el último minuto, ante el Nástic, y el rendimiento irregular del equipo abren la puerta a nuevos cambios, tanto de nombres como de dibujo. Anquela que el viernes reconoció que no le gusta cambiar tanto el sistema, está obligado a buscar soluciones para mantener la buena racha del equipo como local, con dos victorias en los dos últimos encuentros.

Uno de los aspectos que el técnico quiere resolver son los errores en las acciones a balón parado que, a lo largo de toda la temporada, están siendo un calvario para el equipo y le están costando muchos puntos, algunos especialmente dolorosos, como los perdidos ante el Rayo Majadahonda y Nástic, en las dos últimas salidas.

Una de las decisiones que podría tomar Anquela para tratar de mejorar en este aspecto es un cambio en la portería. Hasta ahora el técnico ha mantenido siempre bajo los palos a Alfonso. Sin embargo, la mayor envergadura de Champagne y su dominio del juego aéreo podría servirle al argentino para tener la oportunidad de estrenarse en la Liga. El portero argentino solo ha jugado hasta ahora en el encuentro de Copa del Rey, precisamente ante el Mallorca. En cualquier caso, Anquela no ha dado pistas durante la semana en este sentido.

En la misma línea de buscar mayor presencia en el juego aéreo, el técnico podría dar entrada en la defensa a Carlos Hernández, que hasta su lesión venía siendo titular. En el entrenamiento de ayer, en el partidillo final que dispuso el entrenador, el equipo en el que más titulares había estaba Champagne como portero y por delante de él una línea de tres centrales, en la que estaban Carlos Hernández, por la derecha, Christian Fernández, por la izquierda, y Forlín como libre. En caso de que esa fuera la apuesta significaría la vuelta a la defensa que la pasada temporada dio los mejores resultados al equipo.

El entrenador reiteró el viernes su predilección por el 4-4-2, pero no parece que sea una alternativa para el encuentro de esta tarde, ya que parece que prefiere que el equipo esté más arropado y tratar de ganar en seguridad defensiva, en especial en el balón parado.

Sin embargo, el hecho de que Anquela se pueda decantar por los tres centrales no resuelve las dudas en cuanto al sistema por el que se decantará el técnico, ni mucho menos la alineación. Las opciones son principalmente dos, 3-4-3 o 3-5-2. En cualquiera de los dos dibujos los que tienen asegurada su presencia en el once son los centrocampistas Folch y Tejera.

Si la alternativa es una línea de cuatro, a los costados de Folch y Tejera podrían estar Diegui, por la derecha y Mossa por la izquierda. No obstante, también podría tener opciones de entrar en la franja izquierda Javi Hernández, que en el partidillo del entrenamiento de ayer ocupó esa posición a la que se adapta con facilidad.

En la línea de tres más adelantada estarían Bárcenas por la derecha, Saúl Berjón por la izquierda, mientras que Joselu sería la referencia más adelantada del equipo.

Lo que definitivamente abriría el abanico de opciones para el once sería la posibilidad de que el técnico se decantara por dos delanteros, para dar entrada a Ibrahima que, en los últimos encuentros, ha tenido un papel muy destacado y el pasado domingo se estrenó como goleador. El delantero, tanto en el encuentro ante el Osasuna, como el Nástic, fue una bocanada de aire fresco para el equipo y su presencia en el área junto a Joselu hizo que mejorara sensiblemente la imagen del equipo.

Dentro de las pocas pistas que da Anquela hay un dato que parece indicar que Ibrahima no estará en el once, que es que en la convocatoria no hay más delanteros que Joselu y el propio Ibrahima, al haberse quedado fuera de la misma Steven. Por ello, Anquela podría optar por utilizarlo a medida que avance el encuentro, en función del resultado que refleje el marcador.

En la búsqueda de soluciones que el técnico tiene abierta, también cabría una nueva ubicación para Saúl Berjón, situándose por detrás del delantero y con libertad de movimientos para tratar de enlazar con Joselu y que no se vea tan aislado como estuvo en los últimos encuentros.

En los últimos encuentros, el técnico ha optado en momentos puntuales por dar toda la banda derecha a Bárcenas, por lo que tampoco está descartada esa posición de inicio.

La alineación probable del conjunto ovetense no diferirá mucho de la formada por: Champagne; Carlos Hernández, Forlín, Christian Fernández; Diegui Johannesson, Folch, Tejera, Javi Hernández: Bárcenas, Joselu y Saúl Berjón. En el banquillo se quedarían Alfonso, Jorge Mier, Mossa, Boateng, Javi Muñoz, Aarón Ñíguez e Ibrahima.

La plantilla carbayona tuvo ayer por la mañana el último entrenamiento de la semana en El Requexón y por la tarde quedó concentrado en el hotel Ayre.

