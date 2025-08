El Oviedo, muy cerca de dar el visto bueno a la incorporación de Ovie Ejaira

Hace casi dos semanas el Real Oviedo anunciaba la presencia a prueba del centrocampista inglés Ovie Ejaria (Londres, 1997). Salvo sorpresa, en los próximos días, ... el club podría anunciar su contratación, ya que las sensaciones que está dejando son buenas.

El futbolista desembarcó en Asturias gracias a su buena relación con Veljko Paunovic, con quien ofreció su mejor rendimiento cuando militaba en las filas del Reading. El motivo de que se someta a un periodo de prueba es que desde finales de 2022 no disputa un partido oficial.

En los días que ha permanecido en Oviedo, el futbolista ha sido sometido a diversas pruebas médicas, las habituales en un jugador que lleva una inactividad de más de dos años y medio. En principio, todos los informes son favorables y por ello el club apunta a dar el paso de concretar su incorporación al equipo de cara a la próxima temporada.

El pasado jueves jugó veinte minutos ante el Villarreal, al ingresar en el campo en sustitución de Reina. El futbolista tiene un gran físico y habitualmente se desempeña como interior. Entre sus virtudes está la capacidad para sumarse al ataque. En especial, en su mejor momento sorprendía por la facilidad para recibir e iniciar el ataque con pocos toques.

El medio londinense pasó por las categorías inferiores del Arsenal y fue internacional con la selección inglesa en las categorías Sub 19, Sub 20 y Sub 21. Posteriormente, se incorporó al Liverpool, donde Jurgen Klopp le hizo debutar. Posteriormente, pasó por clubes como Sunderland y Rangers, antes de recalar en el Reading en la temporada 18-19.

Fue cuando coincidió con Veljko Paunovic y en las dos temporadas siguientes fue uno de los pilares del equipo en la segunda categoría del fútbol inglés. En toral disputó 127 encuentros en los que sumó nueve goles y dio 13 asistencias. Posteriormente, encadenó un par de lesiones y desde entonces está intentando retomar su carrera.

Esta incorporación en todo caso sería independiente de la llegada del serbio Maksimovic uno de los principales objetivos del Real Oviedo desde la apertura del mercado de fichajes. Tras la eliminación del Panathinaikos de la fase previa de la Champions, se han vuelto a intensificar las negociaciones entre todas las partes.

El acuerdo entre la entidad carbayona y el jugador está cerrado desde hace tiempo, pero el club heleno insiste en un traspaso superior a los dos millones de euros. En cualquier caso se espera que la operación avance en los próximos días.