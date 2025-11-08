El Oviedo, a dar la sorpresa para resurgir

Ramón Julio García Oviedo Sábado, 8 de noviembre 2025, 22:52 Comenta Compartir

Luis Carrión sigue sin conocer la victoria en Primera, ya que ni lo hizo en su efímera etapa en Las Palmas, ni ahora después de tres encuentros en el banquillo del Real Oviedo. El técnico se agarra a la evolución del equipo en la Liga, olvidándose del descalabro copero, para creer en una victoria hoy en San Mamés. Los argumentos azules pasan porque por primera vez el equipo ha sido capaz de encadenar dos encuentros sin perder. También por haber dejado la portería a cero en el último partido ante Osasuna, algo que no había sucedido hasta ahora en toda la temporada.

También son argumentos para el optimismo que el equipo está empezando a encontrarse cómodo con el nuevo estilo que impone Luis Carrión. Las ocasiones de gol son más frecuentes y Aarón tiene algo menos de trabajo. Sin embargo, hace falta ese triunfo que suba la moral de la tropa, tanto de los futbolistas como del entorno.

Los carbayones tratarán de aprovecharse de las muchas bajas del conjunto bilbaíno, que aunque recupera algún efectivo, está obligado a meter a varios canteranos en la convocatoria. Además, querrá resarcirse de la derrota en Champions ante Newcastle esta semana.

En principio no se esperan novedades en el once de hoy en relación con el equipo que el pasado lunes empató ante Osasuna. Las bajas siguen siendo las mismas, ya que siguen lesionados Cazorla, Ovie Ejaria y Brekalo. Además, se mantiene en la convocatoria el juvenil Pablo Agudín, después de su debut en Copa del Rey y liga el pasado lunes ante Osasuna.

Los azules están en riesgo, en caso de no sumar hoy, de acabar la jornada como colistas de la categoría con lo que eso supone, en especial en el aspecto anímico. Además, el encuentro es de esos que dejan huella ya que luego hay parón por los compromisos internacionales.

La evolución de las últimas alineaciones de Luis Carrión deja entrever la posibilidad de que, por primera vez desde su llegada, el técnico repita el mismo once. En la última solo se cambió por obligación, ya que la lesión de Ovie Ejaria dio pasó a la titularidad de Reina.

En defensa parece claro que la pareja de centrales formada por David Costas y David Carmo solo se moverá por lesiones. Ambos dan al técnico un plus en la salida de balón que se ajusta mucho a la idea de juego que trata de implementar. En el lateral derecho es segura la presencia de Nacho Vidal. En la izquierda, aunque Rahim no lo estaba haciendo mal, ahora Javi López está contando con la confianza del entrenador.

En el centro del campo Dendoncker y Colombatto son la dupla habitual. El belga, que en los últimos encuentros no está al nivel del inicio de temporada, es seguro, ya que es el único jugador de ese perfil en la plantilla.

En caso de producirse algún cambio en el once podría ser en las bandas del centro del campo. La entrada de Hassan, bien en la izquierda por Chaira o en la derecha por Fede Viñas, es una de las alternativas. En el caso de la entrada del franco-egipcio en el once no sería de hombre por hombre, ya que cabe que Chaira o Fede Viñas pudieran pasar a la posición de segundo delantero. No parece que haya dudas sobre la titularidad de Salomón Rondón.

El conjunto ovetense tuvo ayer por la mañana la última sesión de entrenamiento y por la tarde viajó a Bilbao. Tras el encuentro de esta mañana cuatro jugadores del conjunto azul tienen compromisos con sus selecciones. Se trata de Rahim, David Carmo e Ilic, llamado por Paunovic con Serbia. Pablo Agudín está convocado con la selección española sub 19.