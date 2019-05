El Real Oviedo olvida la calculadora

El mensaje unánime que sale del vestuario del Real Oviedo desde el pasado sábado es el de olvidarse de los resultados de los rivales y pensar solo en el siguiente encuentro, en este caso el del Granada el próximo domingo. Lo dijo Sergio Egea, lo reafirmaron todos los jugadores que han pasado por la sala de prensa y el más claro fue ayer el delantero Joselu.

«Estoy cansado de hacer las cuentas de la lechera, de mirar los enfrentamientos directos. Si tú no ganas, al final no sirve de nada lo que hagan los demás», proclamó el ariete onubense, que expresó cierto hartazgo con el hecho de estar pendiente de los demás equipos cuando lo importante es solo centrarse en lo propio. «Llevo todo el año mirando contra quién juega uno y el otro, ya no lo miro. Solo quiero ganar el domingo y luego pensar en el siguiente partido y llegar a las dos últimas jornadas con opciones», señaló antes de reiterar que solo piensa en lograr la victoria el domingo. «Luego ya miraremos como han quedado los otros», apostilló.

La idea de centrarse solo en lo que está en sus manos sale del propio entrenador, tal como explicó Joselu. «Sabemos que quedan seis partidos, pero no hacemos cuentas. Solo pensamos en Granada, el míster recalca mucho eso de ir partido a partido», señaló para concluir que Egea les pide que «no miremos números y simplemente centrarnos en el domingo».

El reto ahora es el conjunto nazarí, ante el que esperan lograr un triunfo que corrobore la última victoria, que ha servido para cambiar la dinámica y el ánimo. «Se nota que después de la victoria en Almería la afición ha recobrado un poco la ilusión de los últimos partidos», aseguró Joselu. Por eso espera que el Carlos Tartiere esté el domingo con ellos y les ayude. «Queda mal decirlo pero falta un último empujón, nos han dado muchos, pero queda el último esfuerzo y ojalá entre todos podamos conseguirlo» indicó.

Algo que el delantero cree que ha cambiado es la forma de encarar los partidos. «Egea nos ha dicho que hay que buscar al rival desde el principio, no le gusta esperar los errores», confesó. Además, destacó que en la semana que llevan con el nuevo técnico han percibido que «ha venido con muchas ganas e ilusión, al equipo le ha venido bien esas ganas e ilusión». También tiene claro cuál es el objetivo y espera que puedan conseguirlo para dar «una alegría a la afición».

Joselu se enfrentará al que fue su equipo la pasada temporada y destaca que se trata de un conjunto que «encaja pocos goles, en los inicios sale muy fuerte a por el rival». Por ello, entiende que será clave «estar muy seguros atrás y las ocasiones de gol que tengamos materializarlas».

El delantero ha vuelto al equipo acompañado de Ibrahima y espera seguir contando para el técnico ante el Granada, ya que aseguró que «siempre se me han dado bien mis exequipos, espero si el domingo tengo la oportunidad de jugar pues ojalá pueda marcar gol». «Tengo ganas de marcar y ayudar al equipo», concluyó.