El Oviedo refuerza la banda derecha con el fichaje de Marco Sangalli, del Alcorcón

El Real Oviedo está a punto de estrenarse en el mercado de fichajes y lo hará cerrando la contratación de Marco Sangalli, hombre de banda del Alcorcón que llegará libre al conjunto carbayón tras haber tenido ofertas de Huesca y Mallorca.

El futbolista, cuya incorporación a la dinámica azul está solo pendiente de la firma, se cayó de los planes del Mallorca tras el ascenso del conjunto insular y tiene decidido que su destino pasa por Oviedo.

Su inminente llegada no solo inaugurará la lista de fichajes en una temporada en la que no se presuponen más de cuatro o cinco incorporaciones, sino que le incluye en una plantilla en la que actualmente hay 21 fichas ocupadas y una cesión, la del extremo Yoel Bárcenas, aún por decidir si se convierte en compra o no.

El donostiarra, que jugó 36 partidos esta campaña con el Alcorcón en la que anotó dos goles, tiene la virtud de la polivalencia, lo que le permite jugar tanto de lateral como de extremo.

Esa habilidad para destacar tanto en tareas defensivas y llegando desde atrás como para desbordar por banda saliendo de mediocampo, lo hace válido para dos puestos a los que ya optan cuatro futbolistas en nómina y el propio Bárcenas si finalmente se queda en Oviedo.

Los hombres llamados a afrontar esa competencia por la banda derecha son, además del panameño, Diegui Johannesson, Lucas Ahijado, Viti y Omar Ramos.

La llegada de Sangalli acentúa esa posibilidad y abre el abanico de opciones a la defensa y al ataque del equipo por la banda derecha.