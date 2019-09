Real Oviedo | El Oviedo de Rozada busca la reacción

Javi Rozada se estrena esta tarde (19 horas) ante el Extremadura en el banquillo del Real Oviedo en busca de una reacción, que pasa por lograr el primer triunfo de la temporada y poder salir de la zona de abajo de la clasificación.

El nuevo técnico ha tenido tres entrenamientos para intentar cambiar el rumbo del equipo y aunque asegura que tiene claro el once que saltará hoy al campo, no ha querido dar pistas sobre cuál será. Lo que sí está claro es que hará varios cambios en el once. En ese sentido, el técnico dejó fuera de la convocatoria, por decisión técnica, al defensa Javi Fernández, que había sido titular en los cuatro últimos partidos.

Además, tampoco podrá contar con Tejera y Obeng, sancionados, ni con el lateral derecho Lucas que, según indicó el propio técnico, iba a ser titular, pero tiene unas moletias en la rodilla. Por el contrario, el técnico recupera a Christian Fernández, tras cumplir un partido de sanción, y a Saúl Berjón, que vuelve tras la indisposición que le hizo perderse el último partido. También vuelven a la convocatoria Edu Cortina e Ibrahima, que se quedaron fuera de la última citación por decisión técnica.

El objetivo de Rozada, tras ser anunciado el pasado domingo como sustituto de Sergio Egea, es recuperar al equipo en el aspecto anímico, ya que con únicamente tres sesiones no le ha dado tiempo para más que dar algunas pinceladas de lo que quiere que sea su formación.

El técnico afirma que quiere un equipo «valiente y ambicioso» y eludió atarse a algún sistema concreto, ya que prefiere adaptarse a las circunstancias, tanto de disponibilidad de jugadores, como del rival.

Lo que parece claro es que buscará la reacción desde un cambio de mentalidad, con un equipo agresivo y que vaya a buscar al rival en todo momento. En los entrenamientos que realizó hasta ahora, aunque dos de ellos fueron a puerta cerrada, Rozada hizo hincapié en la intensidad y la presión rápida tras pérdida para no dar tregua al rival en ningún momento.

La principal incógnita para esta tarde es saber si el entrenador mantendrá el 4-4-2 que Sergio Egea utilizó ante el Elche o, por el contrario, cambia el dibujo, bien para meter un jugador más en el centro del campo y jugar con tres medios por dentro, o bien si opta por un mediapunta por detrás del delantero.

En la defensa es una de las líneas en la que se presumen cambios, ya que el técnico podría dar entrada en el lateral derecho a Diegui Johannesson, en detrimento de Nieto. Además, en el centro de la defensa todo apunta a que apostará por la pareja formada por Arribas y Christian Fernández, inédita hasta el momento. La presencia de Carlos Hernández, desaparecido de las alineaciones e incluso de las convocatorias desde la primera jornada parece menos probable.

En el centro del campo parece segura la presencia de Lolo y Jimmy, ante la ausencia de Tejera, pero la duda es si les acompaña Edu Cortina para reforzar esa parcela. También está abierta la posibilidad de que se decante por introducir a Omar Ramos en la mediapunta, en busca de que el tinerfeño haga de enlace con la delantera.

En los costados parece que se pueden mantener Sangalli, por la derecha, y Saúl Berjón por la izquierda, aunque también podría tener abiertas las puerta de la titularidad Bárcenas para jugar en cualquiera de los dos costados.

En el ataque, si la apuesta es por dos delanteros, estarían Joselu y Ortuño, mientras que si el equipo presenta uno solo sería Ortuño, acompañado por Omar Ramos, o bien por Bárcenas.

El equipo tiene previsto concentrarse esta mañana en el hotel Silken Monumental Naranco, donde el técnico comentó que antes de partir hacia el estadio dará una charla a los jugadores, en las que anunciará la alineación.