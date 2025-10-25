El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Herido un joven motorista en un accidente en una rotonda del centro de Blimea
David Carmo, en el centro, fue el autor gol en el tiempo de descuento que logró poner el empate en el marcador y que el Real Oviedo sume un punto. LOF

Girona 3-3 Real Oviedo | El Oviedo salva un punto despues de perder dos

Los azules, con muchas novedades en el once, se adelantaron con goles de Fede Viñas y Rondón, pero perdían 3-2 en el último minuto hasta que David Carmo marcó en el descuento

Ramón Julio García

Ramón Julio García

Oviedo

Sábado, 25 de octubre 2025, 16:52

Comenta

En el séptimo minuto de la prolongación David Carmo marcó el empate y el Real Oviedo rescataba un punto, pero eso no quita la sensación ... de haber tirado dos. El primer empate de la temporada llegó de manera extraña, ya que los azules se pusieron con 0-2 en el marcador con goles de Fede Viñas y Rondón, pero se dejaron empatar por una colección de errores increíbles. El equipo, con un nuevo sistema funcionó a ratos, pero volvió a tener en Aarón al mejor del encuentro.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

