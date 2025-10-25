Girona 3-3 Real Oviedo | El Oviedo salva un punto despues de perder dos

En el séptimo minuto de la prolongación David Carmo marcó el empate y el Real Oviedo rescataba un punto, pero eso no quita la sensación ... de haber tirado dos. El primer empate de la temporada llegó de manera extraña, ya que los azules se pusieron con 0-2 en el marcador con goles de Fede Viñas y Rondón, pero se dejaron empatar por una colección de errores increíbles. El equipo, con un nuevo sistema funcionó a ratos, pero volvió a tener en Aarón al mejor del encuentro.

Fede Viñas marcó de penalti, Rondón en un córner y David Carmo también tras un rechace de un saque de esquina. La realidad es que no fue un buen partido, pero el equipo gana tiempo para adaptarse a las nuevas ideas de Carrión.

Girona Gazzaniga; Arnau, Vitor Reis, Blind (Rincón, min.59), Álex Moreno; Bryan Gil (Lemar, min.68), Tsygankov (Ounahi, min.59), Martín, Witsel, Joel Roca; (Portu, min.73) y Vanat (Stuani, min.59) 3 - 3 Real Oviedo Aarón; Nacho Vidal, Costas, Carmo, Javi López (Rahim, min.76); Ejaría (Reina, min.49), Dendoncker (Sibo, min.65), Colombatto, Ilyas (Brekalo, min.76); Rondón y Fede Viñas (Ilic, min.65). Goles: 0-1: min.38, Fede Viñas de penalti; 0-2: min.57, Salomón Rondón; 1-2: min.64, Stuani de penalti; 2-2: min.84, Ounahi, 3-2,: min.90, Stuani de penalti y 3-3: min.90+7, David Carmo.

Árbitro: Alejandro Muñiz, Comité Gallego. Mostró tarjetas amarillas a Vitor Reis, Bryan Gil, Stuani, por parte de los locales y a los visitantes David Carmo, Ovie Ejaria.

Asistencia: 11.120 espectadores.

Incidencias: 20 grados a la hora de inicio del encuentro. Terreno de juego en buenas condiciones. Arnau y David Costas fueron los capitanes. Puso el balón en juego el Girona.

La alineación oviedista fue una autentica sorpresasorpresa, ya que además de cuatro novedades, hubo un cambio de dibujo en relación a los últimos encuentros. En defensa se produjeron dos de las novedades, con la entrada de David Costas como acompañante de David Carmo, en el centro, y Javi López por Rahim en el lateral derecho.

En el centro del campo fue donde se produjo la auténtica revolución, ya que entró Ovie Ejaria, que fue mediapunta, pero sobre todo sorprendió la presencia de Fede Viñas en la banda derecha, con lo que Hassan se quedó en el banquillo.

El resultado de eso fue que el estilo fue completamente diferente, ya no se corría tanto por los costados, pero en las llegadas había más gente.

También se vio más flexibilidad, puesto que las posiciones se alternaban con facilidad en función de las circunstancias del juego. Ovie Ejaria lo mismo parecía un delantero que bajaba a la base para iniciar el juego. Del mismo modo, en ocasiones Rondón se iba a la derecha del centro campo para que Fede Viñas quedara en punta.

En defensa, pafra la salida de balón era Javi López el que se juntaba con los centrales, mientras que Nacho Vidal intentaba aprovechar la derecha, donde tenía más espacio por la tendencia de Fede Viñas a irse al centro.

Así las cosas, el equipo se ordenaba sin balón con un 4-2-3-1, mientras que cuando lo tenía parecía más un 4-4-2. En los primeros minutos hubo un espejismo de que el equipo de Carrión fuera a tener más iniciativa. Sendos acercamientos de Fede Viñas y Chaira fueron los primeras ocasiones, aunque sin ser claras.

Pronto aparecieron un par de desajustes en la presión, en el primero vio amarilla David Carmo por cortar un contraataque peligroso. En el segundo tuvo que aparecer Aarón Escandell para despejar un disparo de Joel Roca, que había entrado hasta la cocina del área.

El partido entró en una fase de control por parte de los locales, que tampoco eran capaces de transformarlo en situaciones de peligro ante la portería carbayona.

Cumplida la media hora de encuentro, los azules lograron ajustar un poco la presión y los resultados fueron inmediatos. Un par de robos y más facilidad para llegar al área visitante. El primer aviso fue un cabezazo de Fede Viñas que detuvo Gazzaniga en una gran intervención.

En la acción posterior, nuevamente en un remate de Fede Viñas el balón impacto en la mano de Álex Moreno y el árbitro, tras visita al VAR, señaló penalti. Aunque inicialmente parecía que iba a lanzarlo Colombatto, le cedió el balón a Fede Viñas que con un fuerte disparo adelantó a los ovetenses.

No se había cumplio la hora de partido cuando los ovetenses hicieron el segundo gol. Colombatto sacó un córner y Salomón Rondón lo remató de cabeza de forma inapelable.

La sensación era que podía ser la sentencia, pero el Girona inició una reacción a la desesperada que salvó Aarón con una intervención espectacular a remate de Stuani. Sin embargo, no pudo detener el penalti que lanzó el propio Stuani, que había sido objeto del mismo por falta de Dendoncker.

El partido entraba en una fase comprometida y Aarón salvó un disparo de Ounahi, a falta de diez minutos. Las acciones comprometidas se sucedían en el área ovetense. Así fue como acabó llegando el empate, una internada de Ounahi, sin que nadie le saliera al paso, la acabó con un disparo que pegó en el poste y se coló en la portería.

Luego, nuevamente Ounahi provocó el tercero cuando Brekalo cometió un inocente penalti que nuevamente transformó Stuani.

Cuando nadie contaba con ello llegó el último gol, el que logró meter en portería rival David Carmo para lograr el empate para el conjunto carbayón.