El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Pablo Agudín acudió a ver el partido de sus compañeros del Oviedo Vetusta este sábado. ÁLEX PIÑA

Pablo Agudín, jugador del Real Oviedo: «Debutar en el Tartiere en Primera es el sueño de cualquier canterano»

«Trato de asimilar lo que he conseguido este año y echo la vista atrás para valorarlo. Ha sido gracias al esfuerzo»

Iván García

Iván García

Oviedo

Domingo, 16 de noviembre 2025, 22:54

Comenta

Acaba de cumplir la mayoría de edad y el 2025 de Pablo Agudín (Avilés, 2007) no ha podido ir a mejor. Empezó como estrella del ... División de Honor carbayón, consiguió el ascenso con el Vetusta y en el último mes debut con el Real Oviedo. «Ni soñado lo podría mejorar», reflexiona. Este jueves recibirá el Premio Quini como mejor goleador asturiano juvenil del curso pasado.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La menor detenida por matar a su cuñada en Candamo ingresa en el hospital con un grave cuadro psiquiátrico
  2. 2 Tomasín: «Solo quiero ver pueblos de Tineo que hacía 30 años que no veía»
  3. 3 Una mujer se cae dentro de una alcantarilla sin tapa en Oviedo: «Como si me hubiera tragado la tierra»
  4. 4

    La piedra en el zapato del hospital privado de Quirón
  5. 5

    Robos exprés en Pola de Siero y Noreña: «Desvalijan viviendas en pocos minutos»
  6. 6 Cambia el tiempo en Asturias: una masa de aire «muy frío» podrá traer las primeras nevadas
  7. 7 Las fuertes lluvias inundan las calles del centro de Avilés
  8. 8 El asesino de Encarnita Polo se escapó del ala de psiquiatría y la mató mientras dormía
  9. 9 Fallece un vecino de León al despeñarse en Gradura, Teverga
  10. 10 Susto en Gijón: evacúan a una joven de la playa de San Lorenzo tras sufrir una grave indisposición

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Pablo Agudín, jugador del Real Oviedo: «Debutar en el Tartiere en Primera es el sueño de cualquier canterano»

Pablo Agudín, jugador del Real Oviedo: «Debutar en el Tartiere en Primera es el sueño de cualquier canterano»