Pablo Agudín, jugador del Real Oviedo: «Debutar en el Tartiere en Primera es el sueño de cualquier canterano»

Acaba de cumplir la mayoría de edad y el 2025 de Pablo Agudín (Avilés, 2007) no ha podido ir a mejor. Empezó como estrella del ... División de Honor carbayón, consiguió el ascenso con el Vetusta y en el último mes debut con el Real Oviedo. «Ni soñado lo podría mejorar», reflexiona. Este jueves recibirá el Premio Quini como mejor goleador asturiano juvenil del curso pasado.

–A usted le pilla el fallecimiento de Quini con solo diez años. Este jueves le dan un premio que lleva su nombre... ¿Qué le han contado de él?

–Su fallecimiento me pilló siendo muy niño, pero en casa somos muy futboleros y por lo que siempre me ha comentado mi padre, además del gran futbolista, es que era muy cercano. Es un privilegio que me den un premio que lleva el nombre de Quini por todos los valores que representa.

–Le conceden el premio por sus goles en División de Honor. Ascenso con el Vetusta, debut con el primer equipo, ahora llamada de la sub 19... ¡Vaya 2025!

–La verdad que trato de asimilarlo todo y me gusta echar la vista atrás para valorar lo conseguido. Es gracias al esfuerzo y trabajo.

–Empezando por ese gran curso con el juvenil...

–Mis goles ayudaron, pero teníamos un gran equipo. Nos clasificamos a Copa del Rey, que no es fácil porque tienes en tu liga a equipos como Celta o Dépor.

–Después, lo del Vetusta. Ascenso inmaculado a Segunda Federación y otro año en cabeza. ¿Sueñan con otro ascenso?

–Sería una cosa brutal. Hemos tenido una racha buenísima y esa condición de invictos que hemos mantenido durante un año lo demuestra. El ambiente en el vestuario y con el cuerpo técnico es muy bueno y nos lo pone fácil a los que venimos de abajo.

–Y la culminación: debut con el primer equipo hace poco más de un mes. Da hasta vértigo, ¿no?

–Fue un sueño. Cuando terminó el partido contra Osasuna no me lo podía creer. Una pasada.

–¿Con qué se queda: debut en Ourense, primer partido en Primera y en casa o una visita tan especial como San Mamés?

–Cada uno tiene un punto especial, pero si me tengo que quedar con uno quizá el debut en el Tartiere. Primer partido en Primera y con tu gente, es el sueño de cualquier canterano. Además creo que hice buenas jugadas. Aunque tengo un recuerdo bueno de los tres.

–¿Le costaba creérselo?

–Claro. Antes de entrar estaba en la banda un poco nervioso. Lo piensas y dices: es que si salgo es debutar en Primera División. Una vez entré al campo me intenté evadir de todo y hacer lo que sé. Traté de mostrar personalidad y ayudar en lo que me dijo el míster.

–¿Notaba esas mariposas en el estómago?

–Ese cosquilleo cuando más lo noté fue en Ourense, que era mi debut con el primer equipo, en Copa. Estaba calentando y se me acercó el preparador físico, Cristóbal, y me dijo: 'Dale, que en diez minutos estás dentro'. Ahí se te pone el corazón a mil. Luego una vez entras al campo tienes que sacártelo de la cabeza.

–¿Qué le está pidiendo Carrión?

–Lo que más me dice es que tire desmarques y que busque cortar al espacio. Soy un jugador rápido y puedo generar ocasiones si ataco entre la defensa y los laterales. Es lo que más me está pidiendo. Y que con balón me intente asociar por dentro.

–Es la cara feliz de un momento deportivamente extraño. En Primera 24 años después, pero colistas y con un ambiente raro desde el cambio de entrenador.

–Solo puedo hablar de lo que veo y el equipo se deja la piel en cada entrenamiento. Estamos en una situación que no es la que queremos, pero estoy convencido que le vamos a dar la vuelta.

–Cinco duelos en lo que queda de año. Claves los de casa ante Rayo, Mallorca y Celta, ¿no?

–No hablamos mucho del calendario ni nos fijamos un punto clave en la temporada.

–Viene de ser llamado por la selección española sub 19. En la absoluta no hay ahora mismo internacionales asturianos. ¿Será Agudín el que rompa esa sequía?

–Ojalá. Es un orgullo poder representar a tu país. Siempre se te pone la piel de gallina cuando escuchas el himno y llegar a la absoluta sería... Otro sueño.

–Llama la atención la madurez que transmite para su edad.

–Mi familia, sobre todo mis padres, siempre me han inculcado que hay que tener los pies en la tierra. Es importante para escalar. No hay que dejar que lo que se habla de fuera, tanto lo bueno como lo malo, te afecte.

–¿Esta semana vuelve a entrenar con el primer equipo?

–En principio me reincorporo el martes con el primer equipo, sí. Cada semana es un poco incógnita si primer equipo o filial.

–Bendito problema, ¿no?

–¡Por supuesto!, que todo sea eso.

–¿Su próximo reto es marcar con el primer equipo?

–Diría que sí. Se me está resistiendo un poco, con el partido en Orense que pega en el palo y contra Osasuna, en esa primera jugada que tuve.

–¿Dónde se nota más ese salto de nivel en la élite del fútbol? ¿En lo físico, lo técnico, tal vez lo mental...?

–La parte física se nota. Es algo en lo que tengo que mejorar: en trabajar el gimnasio, la recuperación... Luego, lo que más he notado tanto en entrenamientos como en los partidos, es el tiempo para pensar. Todo el mundo se te echa encima rápido. Tienes que intentar pensar antes que el rival porque no te da si no.

–Si solo puede elegir una cosa, ¿ascenso del Vetusta o salvación del primer equipo?

–Es difícil por estar en los dos y te tira un poco cada cosa, pero creo que la salvación del primer equipo repercute directamente en la afición y la cantera, así que lo pongo por delante.

«¿Un ídolo? Luka Modric

–¿A qué futbolista se parece Pablo Agudín?

–No te sabría decir, pero seguramente hay varios que se parecen. Me gusta asociarme por dentro, pero también puedo jugar por fuera. Soy ágil y creo que tengo un buen control que me permite ganar ciertas ventajas.

–¿Y un ídolo futbolístico?

–No se parece mucho en mi estilo de juego, pero siempre he tenido de ídolo a Luka Modric. Además del jugadorazo, es un tío humilde, nunca tiene polémicas, no tiene malos gestos. Creo que es de mis jugadores favoritos.

–Se comenta que en su familia sí que hay alguien que se parece más a él, ¿no?

–Tenemos a uno que se parece, sí (se ríe). Es Álvaro, mi hermano, que todavía está en el infantil A. Juega muy bien, muy tranquilo que es lo que más cuesta. Me sorprende porque es un niño y es muy maduro. Va por el buen camino y ojalá pueda llegar lejos.

–Hablando de grandes futbolistas comparte vestuario con leyendas como Cazorla o Rondón. ¿Cuánto se aprende con ellos?

–Siempre intento escucharles y estar atento a cada cosa que dicen. De todo se aprende y más de ellos, que tienen una trayectoria tan larga y tan buena. A la gente que subimos de la casa siempre nos intentan ayudar y dar consejos. Con 'Salo' tengo buena relación. Siempre me está haciendo bromas y pendiente de mí.

–¿Es Rondón, por lo que dice, el que más le está ayudando?

–Sí, el que más creo que es él. Es el que más se acerca a mí. Te hace bromas, te da consejos. Lo valoro muchísimo.

–Parece que su renovación con el Oviedo está al caer. ¿Se ve de azul mucho tiempo?

–Llevo yendo al estadio muchísimo tiempo con mi padre, y poniéndome la camiseta del Oviedo desde que era un niño. Llevo diez años aquí y siento este escudo como algo único. Es una sensación especial y estamos todos muy felices de poder seguir.

–¿Han tocado a su puerta clubes de la élite preguntando por su situación?

–En ese tema está mi padre y mi agente, Juan, que son los que lo llevan. A mí no me come mucho la cabeza porque al final lo tienen que gestionar ellos. Me centro en lo futbolístico.