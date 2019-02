Pacheta cree que la clave del Oviedo es la «calma y paz» que ha alcanzado El que fuera entrenador del conjunto carbayón asegura que el tiempo que estuvo en el club fue maravilloso, pese a la situación institucional R. J. G. Sábado, 9 febrero 2019, 01:32

El actual entrenador del Elche, José Rojo, Pacheta, se refirió ayer al que fuera su equipo como un conjunto peligroso, del que destacó su buen momento por haber alcanzado un ambiente de «calma y paz» que está ayudándole a sacar adelante los partidos.

El técnico soriano afirmó ayer que se enfrentan a un equipo «que tiene calma y paz y es peligroso» y que «defiende muy bien, sin alterarse». «Por eso ha ganado cuatro de sus cinco últimos partidos», afirmó.

El entrenador del conjunto ilicitano destacó que los de Anquela tienen muy buen «control de pase» y que llegan con mucha gente al ataque, lo que les obligará a estar muy atentos y «ajustar» en la presión. «Si no le presionamos al salir, vamos a sufrir muchísimo», dijo a la vez que reiteró que ahora los oviedistas «tienen una tranquilidad que da envidia». «Es un equipo muy peligroso, lo hace muy fácil», apuntó.

No obstante, Pacheta cree que los suyos están en «condiciones de ganarles», pero para ello advierte que les llega un partido con la necesidad de «correr y trabajar». «Si estamos atentos, nos acercamos a la victoria», aseguró.

El técnico de los ilicitanos recordó su paso por el conjunto ovetense, sobre el que comentó que «no puedo cambiar mi idea sobre el Real Oviedo. Pasé un año y cuatro meses maravillosos». No obstante, no olvida que estuvo en «una situación muy complicada» y recordó que estuvieron cinco meses sin cobrar los jugadores y empleados. En cualquier caso, asegura que se trata de «una ciudad y afición que engancha, caliente. Ya cuando sales, el himno pone los pelos de punta. Es un sitio que marca. Cómo no le voy a tener cariño», expresó antes de recordar que «es una entidad con 38 años en Primera».

Pacheta insistió en que lo único que le preocupa ahora es «ganar al Oviedo» y aseguró que en caso de hacerlo el equipo lograría un paso muy importante hacia la salvación: «Vamos a ir a ganar y con ello igual tres cuartas partes del lío ya lo tendríamos. Cada tres puntos que sumas es un salto muy grande para conseguir el objetivo».

También dijo que tiene bien estudiado al Real Oviedo, pero que serán «fieles a nuestro modelo de juego».