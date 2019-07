Los papeles de Jimmy, Viti y Javi Hernández, claves en la apuesta La participación de estos tres jóvenes jugadores con ficha del filial bajó la media un año, a la vez que subió el rendimiento del equipo en puestos claves M. SUÁREZ OVIEDO. Jueves, 4 julio 2019, 02:32

La apuesta por la cantera es tan arriesgada como la que se hace por la juventud, pero a veces hay precedentes que invitan a reafirmar la posición de apostar por regenerar poco a poco un proyecto.

La gran temporada del Vetusta en Segunda B fue una muestra de intenciones y la evolución del proyecto al poder rodar futbolistas en la división de bronce del fútbol español se hizo notar ya antes de que la temporada terminase.

El club decidió a lo largo de estas dos últimas campañas blindar a varios jugadores con ficha del Vetusta con el fin de aprovecharlos la próxima temporada o sacar rédito por ellos. Tal fue así que son ocho los que empezaron el verano sabiendo que tendrían contrato con el primer equipo: Steven, Edu Cortina, Borja Sánchez, Ugarte, Lucas Ahijado, Lolo, Viti y Jimmy.

Otra decisión arriesgada, la de Juan Antonio Anquela al quedarse con una plantilla corta, hizo de esta apuesta por el filial un riesgo mucho más sencillo de asumir. Aunque no todos tendrán sitio en el primer equipo, los papeles de dos de ellos y de Javi Hernández -cedido por el Real Madrid- sirvieron para demostrar que la juventud no está reñida con la exigencia de pelear un 'play off' hasta la última jornada.

Los buenos papeles de Jimmy, que relegó al banquillo a Ramón Folch en el último tercio de Liga, Viti y Javi Hernández son un ejemplo de que apostar por la juventud puede ser un riesgo a veces necesario. Viti resultó ser uno de los revulsivos más valorados tanto por Egea como por Anquela, y Javi Hernández se hizo titular casi desde el inicio pese a tener entonces solo 20 años. Difícil parece, sin embargo, que todos tengan oportunidad. Lolo, cedido en el Extremadura, podría ser el primero en salir en busca de minutos.