Paulino, jugador del Real Oviedo, pasa de villano a héroe en solo una semana

La pasada temporada fue el segundo máximo goleador del Real Oviedo con nueve dianas, una menos que Borja Bastón, mientras que en la presente ... se estrenó el domingo con su primer tanto. No está siendo un buen año para Paulino al que las lesiones le están pasando factura, pero espera que el partido ante el Zaragoza sea un punto de inflexión.

Tras cuatro jornadas fuera del equipo por lesión, el cántabro reapareción en el último cuarto de hora del partido de El Sardinero. Su aportación fue escasa y eso hizo que acabara disculpándose en redes sociales al afirmar que «no todos los días le salen a uno las cosas como quiere, solo queda seguir trabajando para dar el máximo».

Paulino desveló que la pasada semana no fue especialmente fácil por las críticas: «A nadie le gusta recibirlas, pero al final venía de estar un tiempo parado. Sé lo que puedo hacer cuando salto al campo y obviamente uno se va enfadado consigo mismo de no poder dar al equipo lo que me hubiese gustado».

El extremo reconoció después del encuentro que le había dicho al entrenador que el año pasado «estaba más acostumbrado a marcar, pero este año ha tardado más de lo que me hubiese imaginado». Lo que quiere ahora es que «caigan más (goles) antes de que termine la temporada».

La ausencia de Chaira por lesión le puede abrir las puertas para tener más minutos, aunque no alcanzará las cifras del pasado año cuando disputó 34 encuentros, en los que sumó 1.454 minutos, mientras que este lleva 23 encuentros y 580 minutos.

Entre las dedicatorias del gol, Paulino bromeó con lo que le dijo a Cazorla: «He tenido que marcar yo para salvarle, entre comillas, por el penalti que falló. Entre risas me lo agradeció». En un tono más serio explicó que a Cazorla «le hubiera dolido ese penalti en caso de no ganar, esto quedará en una anécdota. El próximo penalti que haya lo va a tirar él y hará gol».