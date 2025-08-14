Paunovic, entrenador del Real Oviedo: «La moral está a tope y la calidad del trabajo realizado ha sido buena» El técnico del Oviedo huye de las excusas por la falta de refuerzos y ve a los suyos listos para competirle al Villarreal

Ramón Julio García Oviedo Jueves, 14 de agosto 2025, 16:51 Comenta Compartir

«Todos estamos listos y con muchísimas ganas del partido. Todos. Ya a la espera de estas 24 horas, pero estamos contentos y positivos con el trabajo realizado. La moral está a tope y la calidad del trabajo realizado ha sido buena». Veljko Paunovic llega cargado de moral a la primera cita de la temporada para el Real Oviedo y con la ilusión por las nubes, pese a los contratiempos: «Fue una pretemporada atípica y algo más corta debido a que, gracias a dios, acabamos tarde. Sabíamos que iba a ser así y creo que se realizó un buen trabajo. Hemos tenido alguna lesión y alguna fatiga, pero estamos bien para competir ante un gran equipo como el Villarreal. Necesitaremos lo mejor de nosotros para conseguir sacar puntos».

El técnico serbio no quiere que el hecho de que le falten cinco refuerzos por llegar, pueda ser una excusa para que el equipo no alcance un buen nivel de rendimiento: «No quiero desviar la atención del partido. Todas las circunstancias que rodean el equipo pues ahí están, pero no somos los únicos. No quiero excusas, los jugadores disponibles están preparados para competir». Cuestionado por las negociaciones con futbolistas, el preparador zanjó la cuestión: «¿El mercado? Lo más importante es el partido de mañana, no quiero hablar de fichajes y que el mensaje se diluya. Hay operaciones por hacer y hay un plan, pero es algo de que me gustaría hablar otro día. Hoy toca el partido del Villarreal».

Una de las novedades en la lista es Ovie Ejaria. El inglés, confirmado ayer como nuevo jugador azul, viaja con la expedición y tiene el aval de Paunovic: «Estamos esperando el certificado de transferencia internacional para saber si Ovi puede jugar este viernes. Debería ser así. Lo conozco muy bien, conmigo ha rendido y en cuanto se dio la posibilidad solo tenía dudas de cómo estaba físicamente. Ha ido a más, porque tampoco ha estado parado estos meses. No es lo mismo estar en un equipo, pero desde el primer día demostró que está bien. Su integración también está siendo buena, tiene amigos en el vestuario y contra el Dépor fue uno de los primeros en defender a sus compañeros cuando tuvo que hacerlo. Eso es un buen indicador».

Tener una identidad propia puede ser clave para alcanzar las metas y por eso quiere que su equipo la tenga desde el primer encuentro: «Quiero que el equipo esté organizado y enfocado a proponer con balón, además de ser fuerte en los duelos y en la estructura defensiva. El Villarreal se asocia bien y también tira muchos desmarques a la espalda, quiero ver que mi equipo compita bien ante eso y muestre una mentalidad feroz para no rendirse nunca. Será un día en el que estaremos lejos de casa, pero sé que nuestra afición viajará. La unidad que buscamos con nuestra gente será fundamental para lograr la permanencia».

El primer envite no será sencillo porque el Villarreal es uno de los equipos llamados a ser protagonistas en la Liga: «Es un gran rival, de Champions League. Tienen mucha experiencia, se conocen bien, tienen un gran entrenador y juegan muy bien. Es un estreno en el que tendremos que poner mucho para superarlo. No nos vamos a achicar en Primera División, queremos aprovechar nuestras oportunidades de ganar puntos en cualquier campo. Queremos estar en Primera también el año que viene».

Temas

Real Oviedo