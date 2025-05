Paunovic firma el mejor inicio de un entrenador del Real Oviedo en una década

Ramón Julio García Oviedo Sábado, 10 de mayo 2025, 22:54 Comenta Compartir

Que Paunovic ha entrado con buen pie en el banquillo del Real Oviedo es una certeza que se puede comprobar solo con mirar a los resultados conseguidos. En seis jornadas, el equipo carbayón suma catorce puntos y no conoce la derrota. Por eso el serbio ya se ha ganado un hueco en las estadísticas azules ya que es el técnico con mejor balance en sus seis primeras jornadas desde el regreso al fútbol profesional. Los registros de cuatro victorias y dos empates no habían sido conseguidos por ninguno de sus antecesores en el cargo en la última década.

José Ángel Ziganda y Luis Carrión fueron los que más cerca estuvieron, pero los dos se quedaron en tres victorias, dos empates y una derrota. El siguiente en acercarse fue Álvaro Cervera, ya que ganó tres partidos, empató uno y perdió dos.

El resto de inquilinos del banquillo azul en la actual etapa en Segunda División estuvieron bastante más lejos de los números que ha conseguido el entrenador serbio. Además, el equipo ovetense ya ha mejorado los puntos sumados en el curso pasado, 64, que le permitieron jugar el 'play off' de ascenso a Primera División.

Los números del Ziganda

El mejor registro desde la vuelta a Segunda sigue siendo el conseguido por Ziganda en la campaña 2021-22, cuando se disparon hasta los 68 puntos, que no fueron suficientes para entrar en el 'play off' al perder el 'golaveraje' particular con el Girona. Los azules pueden igualar hoy esa cifra.

Temas

Real Oviedo