Paunovic: «Este es el momento clave de la temporada para el Real Oviedo y tenemos que dar el máximo»

Veljko Paunovic sabía el reto que afrontaba cuando se hizo cargo del Real Oviedo y por eso no esconde la responsabilidad ante el duelo de mañana: «Este es el momento clave de la temporada y tenemos que dar el máximo». El técnico serbio no quiso quitar presión al duelo de mañana: «La secuencia de tres partidos que tenemos ahora la calificamos como el desenlace de la temporada. Como tal, lo del sábado es una final para la que llevamos tiempo preparándonos. El balance de los cuatro partidos primeros es positivo, aunque se nos escaparon dos puntos seguramente. No fue del todo como queríamos. Afrontamos partido a partido y tenemos que estar al máximo el sábado, la predisposición tiene que ser de todos. Con esfuerzo y concentrados. Tengo que tomar decisiones adecuadas y a tiempo y a nuestra gente solo les pido apoyo y unidad».

Además de no despejar la duda para el lateral zurdo, Paunovic tampoco reveló quién será el delantero titular: «Jugará el que está mejor. El que esté físicamente bien, el que de buenas sensaciones durante la semana y el que nos transmite más según el partido que se puede dar. El desgaste es tremendo en los delanteros y hay que estar preparados, tenemos unos indicadores físicos altísimos, demuestran compromiso y también capacidad».

También se ha hablado mucho sobre la posición de Santi Cazorla: «Tenemos un jugador con mucha experiencia, mucho talento y mucho entendimiento del juego. Puede rendir en cualquier posición, pero también eso depende del rendimiento del equipo. Si todos rendimos bien, brillaremos individualmente. No me preocupa donde juegue Santi».

El objetivo de subir directamente sigue en su cabeza: «El partido de mañana trasciende a todo. Nuestro objetivo es el ascenso. Estamos a una distancia considerable del Levante, pero no inalcanzable. Trabajar partido a partido nos hará estar más cerca del objetivo y estamos concentrados al máximo para este sábado».

A falta de seis partidos el trabajo es más mental que físico: «La mentalidad es clave. En estos partidos y en este tramo de la temporada, la determinación es fundamental. No podemos perder el enfoque, aunque pase algo que no nos gusta. Hay que mantener la calma y el orden durante el partido. Trabajamos muchos diferentes escenarios entrenando para que los jugadores sepan lo que se pueden encontrar. Siempre tenemos que dar una respuesta y no perder la compostura. Para eso, lo mental es clave».

