Paunovic, sobre el Real Oviedo-Real Madrid: «No vamos a achicarnos, quiero un equipo convencido, alegre y con coraje» El técnico azul confirma que los últimos fichajes están en condiciones de poder jugar mañana contra el Real Madrid

Ramón Julio García Oviedo Sábado, 23 de agosto 2025, 13:58

«Les tenemos respeto, pero el máximo respeto nos lo tenemos a nosotros mismos. No vamos a achicarnos, quiero un equipo convencido, alegre y con coraje. Hemos ido dirigiendo ese mensaje dentro de lo futbolístico, mezclando lo que pasa en el campo con lo anímico». Veljko Paunovic ya tiene perfectamente preparado el encuentro de mañana y ha dejado claro lo que les exigirá a los jugadores del Real Oviedo frente al Real Madrid, por encima del resultado final que se dé. La mejor forma de convencer a los suyos está clara: «Con trabajo y proponiendo una idea de juego y un plan de partido que nos sirva para poder ganar».

El regreso del fútbol de Primera División a Oviedo es un motivo de orgullo para todos: «Es una fiesta del futbol, por fin vuelve el futbol de Primera División a Oviedo y contra un gran rival. Queremos contribuir a esta fiesta con nuestro fútbol, un equipo que juega bien, defiende bien y compite con todo lo que tiene. Con nuestra afición somos más fuertes».

La página de Villarreal y todas sus circunstancias ya forma parte del pasado: «Hemos ido limpiando las cabezas y pensamos que este domingo es el inicio de verdad para nosotros. Tenemos que ser cautos y aprovechar nuestras oportunidades. La semana ha ido de menos a más, los veo bien ahora».

Lo de mañana no se parecerá a lo de La Cerámica: «El rival es distinto al de la semana pasada, el partido es distinto y el planteamiento también. El rival tiene sus armas y nosotros tenemos nuevas armas que poco a poco vamos a ir acoplando». En ese sentido, el técnico confirmó que Bailly, Dendoncker y Brekalo están listos: «Están disponibles para mañana, pero igual alguno no está para dar rendimiento durante los 90 minutos. Habrá que combinar, aunque todos están disponibles».

Paunovic estuvo sobre el césped en 2001 cuando el Real Madrid visitó el Tartiere: «Prefiero olvidarme de ese partido, pero sí me lo ha recordado mucha gente. Veremos si esta vez la pelota entra, aquel día fallamos muchas oportunidades, yo incluido. Eso es el pasado y es nuestro recuerdo, estos chicos tienen que crear ahora otro y si puede ser uno que se recuerde para siempre en Oviedo».