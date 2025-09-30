Paunovic, sobre la remontada del Real Oviedo: «La clave fue la fe y la confianza en lo que estábamos haciendo»

Ramón Julio García Oviedo Martes, 30 de septiembre 2025, 23:33 Comenta Compartir

El rostro de Veljko Paunovic tras el Valencia - Real Oviedo tenía restos del sufrimiento final, pero sobre todo mostraba satisfación y alegría después de lograr la primera victoria a domicilio, con el extra de haberlo conseguido tras remontar un resultado adverso.

La victoria ha supuesto, en palabras del técnico, «un gran golpe de moral y confianza para este grupo, que llevamos desde inicio de temporada buscando un triunfo como éste fuera de casa». Un resultado que tiene un valor añadido, porque «ha venido en forma muy gratificante, pero también muy difícil».

En ese sentido, recordó el mazazo que supuso el tanto del Valencia a los tres minutos del encuentro. «Se nos han puesto las cosas muy difíciles nada más arrancar el partido en la primera jugada que tuvo el rival», lamentó antes de aclarar que, en cualquier caso, «el arranque que tuvimos fue el adecuado y aceptable».

Todos sus planes, sin embargo, se fueron abajo en la primera jugada del encuentro cuando el Valencia marca el tanto, «porque se nos ponen las cosas al revés, pero poco a poco fuimos capaces de ir creciendo dentro del partido y la recompensa ha llegado al final».

Una victoria que sabe mejor por las circunstancias en las que se produjo. «Hicimos frente a las adversidades, como jugar contra uno menos, un penalti parado y después remontar este partido contra un gran rival, en un gran estadio y gran afición», destacó Paunovic que celebra la «tremenda confianza» que contagia al equipo y, sobre todo, «saber que con la fe podemos conseguir todo». A juicio del entrenador, sus jugadores hicieron «un esfuerzo tremendo» y el rendimiento futbolístico «fue muy bueno». No obstante, entiende que hay que ponderar por encima de todo «la fe y la confianza de este grupo en lo que estábamos haciendo hasta final». Por ese motivo, felicitó a todo el grupo.

En la misma línea dijo que estaba «muy contento y orgulloso de la labor de todos» y ahora toca pensar en la siguiente cita, ante el Levante, este próximo sábado.

Uno de los aspectos más importante para el técnico fue la superioridad que mantuvieron los suyos durante muchas fases del partido: «Sinceramente pienso que hasta el penalti, que fue regalado, creo que hemos sido mucho mejores». Un detalle que no pasó por alto es que la afición valencianista estaba mostrando su malestar con el juego de su equipo. «Pueden juzgar por los pitos que ha tenido el rival, hemos logrado poner a la gente en contra del equipo, que no es fácil hacerlo porque estábamos haciendo un gran partido». A eso hay que añadir la jugada del penalti, un golpe moral para los azules. «La parada de Aarón nos ha dado esa confianza para seguir adelante y conseguir la remontada», aplaudió Paunovic, que insiste en que lo importante es pelear hasta el final como hizo este martes el equipo.

Aarón, un héroe que no pudo reprimir las lágrimas al final Entre lágrimas abandonó el césped de Mestalla Aarón. El héroe de la remontada estaba emocionado después de todo lo que ocurrió en el duelo ante el Valencia. «Es la recompensa al trabajo que hemos hecho», zanjó el meta delReal Oviedo, que tuvo palabras de agradecimiento «para el trabajo que hacemos los porteros». Sobre la jugada del penalti, tenía claro lo que tenía que hacer. «Sabía que tenía que tirarme a ese lado con todo», añadió.