Paunovic: «El resultado es muy positivo, pero nos podemos relajar»

Tras el encuentro de Almería, el gesto de Veljko Paunovic era de alegría contenida y evitó mostrarse confiado por el resultado. El técnico serbio destacó ... que «el equipo sumo sobreponerse en momentos difíciles y conseguir un gol muy importante» y, al mismo tiempo, reconoció que el segundo tiempo «no fue bueno y quiero ser autocrítico porque este equipo puede jugar mucho mejor y lo demostró en el primer tiempo». «No podemos tener esos lapsos en los que nos olvidamos de atacar», advirtió.

«El resultado es muy positivo y por ahí nos podemos relajar, desde el equipo hasta el entorno, pero queda la vuelta y queda mucho», afirmó e insistió en su exigencia de que «tenemos que mejorar en muchos aspectos». «A nivel defensivo y a nivel de pundonor sí estuvimos fantásticos ante un rival que hizo buen fútbol», puntualizó.

Paunovic cree que el trabajo que hicieron para aumentar la fe del equipo les está dando resultados. «Hemos hecho un trabajo de aferrarse al poder de la fe. Cuando eso está ahí, el cuerpo sigue y es una plataforma para que pueda florecer el talento de los jugadores», apuntó el entrenador, que no ocultó que «en el primer tiempo fuimos a por el partido y cumplimos con el plan trazado, lo estábamos haciendo bien», pero, señaló, «hicimos un regalo en el 1-1». «No podemos perder ese balón y no podemos caer en eso cuando estábamos bien», insistió y reiteró que «no podemos permitir crecerse al rival ni darle argumentos».

Respecto al protagonista, Nacho Vidal, destacó el entrenador que «tiene una predisposición que pocas veces se ve, pocas veces se ve que un jugador que llegue en enero aporte tanto al equipo» y lo calificó como «uno de los líderes del vestuario, de los primeros que viene y de los últimos que se va». «El compromiso diario es total y luego ahí está su talento y su ímpetu, su carácter alegre y atrevido. Merece los halagos, pero es prudente y sabe de qué va esto», dijo.

Sobre la racha que lleva el equipo, el técnico comentó que «no me gafen, por favor, estas victorias no son mías, son del equipo». «Los jugadores son el motor de lo que está pasando. Lo que se ha hecho hoy no vale de nada, queda lo más importante», explicó, para, finalmente, insistir en que la victoria es «es un pasito más, pero solo existe el siguiente partido, otra vez tendremos que estar en nuestra mejor versión».