Pelayo ve al Real Oviedo con una plaza en el 'play off' a final de temporada Máximino Martínez y Luis Rubiales charlan con Pelayo Novo. / J. P. El exjugador, que se recupera del accidente que sufrió en 2018, cree que un empate puede ser un buen resultado para el duelo entre sus dos exequipos R. J. GARCÍA Viernes, 22 febrero 2019, 03:06

El excentrocampista del Real OviedoPelayo Novo estuvo el pasado sábado en el Carlos Tartiere presenciando la victoria azul ante el Alcorcón. El ovetense, que se recupera del accidente que sufrió el pasado año, acudió ayer al acto de colocación de la primera piedra de la nueva sede de la Federación de Fútbol del Principado, invitado por su presidente Maximino Martínez.

El que fuera jugador del conjunto azul aludió, tras el evento, a ese regreso al campo oviedista. «Tenía ganas, fui y además la victoria fue para el Oviedo, así que muy bien», explicó. Al día siguiente presenció también el encuentro del Langreo en Ganzábal. «Espero que les vaya muy bien a los equipos asturianos», hizo hincapié.

Pelayo vio muy bien al conjunto azul en el partido frente a los alfareros. «Están en un momento clave y muy bonito», señaló. En este sentido, destacó cómo el equipo se sobrepuso a malos momentos a lo largo de la temporada: «Cuando más bajas tenían y más difícil era la situación, sacaron una racha de puntos de la leche». Por eso se muestra optimista sobre el futuro de su exequipo. «Ahora que recuperan gente y se ve a un equipo muy unido, creo que van a conseguir una plaza en el 'play off'», sentenció el ovetense.

No obstante, Pelayo tiene claro que es importante mantener la tranquilidad y, por eso, aseguró que «sin meterles ninguna presión, les veo muy preparados y el equipo está muy bien».

El partido de mañana será especial para el ovetense, ya que se enfrenta el Albacete, el equipo en el que militaba la pasada temporada, contra el Real Oviedo, en el que se formó. Ambos llegan en un buen momento, por lo que no ve mal un reparto de puntos. «Están los dos en una dinámica de la leche y un empate les vendría genial a los dos. Si empatan, genial».

«Disfrutar»

En el aspecto personal y sobre sus planes de futuro, Pelayo dijo que «lo que me planteo ahora es disfrutar». El exfutbolista azul explicó que se encuentra bien y centrado en su recuperación: «Estoy haciendo rehabilitación para potenciar las partes que puedo mover y no tengo una visión clara de lo que hacer, pero sobre todo quiero tomármelo con calma».

Pelayo insistió en que no ha tomado decisiones sobre su futuro. «Algo voy a hacer, porque me queda mucha vida por delante y tengo ganas. No me quiero quedar parado. No me preocupa. Hay tiempo», dijo.