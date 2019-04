«Estamos en la pelea para competir con los equipos de arriba» El técnico Sergio Egea, durante el partido de su vuelta al banquillo azul. / C. B. Sergio Egea destaca tras su primer encuentro en el banquillo la buena actitud que encontró en los jugadores desde su llegada el pasado martes R. J. GARCÍA ALMERÍA. Domingo, 28 abril 2019, 03:10

Sergio Egea destacó al término del partido la buena actitud que se encontró en los jugadores desde que llegó al club, circunstancia que calificó como una de las claves de la victoria de ayer. El técnico eludió, no obstante, hablar de futuro y apostó por afrontar los encuentros que quedan uno a uno y sin mirar más allá del siguiente compromiso.

Lo primero que quiso hacer el técnico argentino en la sala de prensa fue destacar la importancia del triunfo por haberlo logrado ante un rival que también aspira a meterse en las primeras posiciones de la tabla. «Veníamos a un campo difícil y es una alegría futbolística muy buena», destacó. Entre las claves para haber logrado ese triunfo apuntó que «somos un grupo generoso, de buena actitud», lo que les permitió tener «llegadas claras». La conclusión del entrenador argentino es que, tras la victoria de ayer, el conjunto azul se encuentra en «la pelea para competir con los rivales de arriba».

Sergio Egea, que ayer se reencontraba con el banquillo del estadio de los Juegos Mediterráneos y también al frente de la dirección del conjunto azul, se refirió al futuro: «Quedan siete partidos y vamos de uno en uno, todos son importantes». En cualquier caso, dejó claro que lo importante era «sumar hoy -por ayer-, era lo deseado para seguir».

Sergio Egea, de todas maneras, ya piensa en el próximo encuentro. «Ahora vamos a casa con nuestra afición», afirmó. Y lo planifican con la intención de seguir sumando «de tres en tres».

En el partido de ayer, el entrenador ya evidenció cuáles son sus intenciones para el equipo hasta el final de temporada. El argentino cambió el sistema y optó por varias novedades en la alineación, algo que reconoció que no fue fácil. Sobre su primer once dijo que «claro que no lo tengo siempre» y añadió que «hay muy buenos futbolistas, tenemos 20 y todos merecen jugar». También explicó que su intención era que «este once funcionase». «Pasamos a línea de cuatro, con dos delanteros», explicó y concluyó que está «muy agradecido a la entrega de los futbolistas». «Sin ellos no es posible», dijo.

En este sentido, el argentino hizo hincapié en que algo que le hace ser optimista es que desde que llegó el pasado martes encontró «a un grupo entero, muy comprometido y receptivo». Esa es una de las claves, apuntó. «Cuando eso sucede, los cuerpos técnicos pueden trabajar mejor». Además, el entrenador azul apuntó que su reto es «independientemente de los resultados porque yo busco la dinámica». En cuanto al encuentro de ayer, destacó que «ante un muy buen rival como el Almería lo maniatamos, no lo dejamos jugar y logramos un triunfo importante».

El entrenador sabía cómo quería afrontar el encuentro: «He seguido toda la Liga en la distancia». «Observaba el Almería muchos partidos, como el Nástic o Tenerife, eran aviones en la salida. Intentamos hacer un fútbol inteligente. Si nos tuvieran que atacar, que estuviésemos de cara, no de espaldas corriendo hacia nuestra portería», quiso aclarar porque, a su juicio, «los chicos fueron muy disciplinados tácticamente».